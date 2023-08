Film mystifikátora Kazmu je predovšetkým marketingovou bublinou. A hrou o peniaze

Český film Onemanshow sa aj napriek svojej kvalite stal hitom kín.

Hodnotenie 2 / 10 Onemanshow: The Movie

Kazma Kazmitch je český internetový producent, moderátor a influencer. Internetový fenomén, ktorého videá majú milióny pozretí. Mystifikátor, ktorý má na konte pár psích kusov.

Medzi jeho najslávnejší patrí nastrčenie falošného Jima Carreyho na galavečer Českých levov v roku 2015. A to v takom štýle, že ešte deň po ceremoniáli samotní predstavitelia najznámejších českých filmových cien všetkým tvrdili, že na ich akcii bol skutočný hollywoodsky herec.

Medzi jeho najnovší psí kus patrí jeho prvý celovečerný film Onemanshow: The Movie. O ktorom sa vlastne až do premiéry nedalo s istotou povedať, že naozaj existuje. Hoci ho sprevádzala masívna marketingová kampaň, mohlo predsa len ísť o ďalší Kazmov chyták. Ale nešlo.

A v Česku sa zrodil hit. Za prvý víkend ho videlo viac ako 290-tisíc ľudí, čím prekonal akékoľvek zahraničné trháky. Žiadny iný film v histórii sa pritom počas otváracieho víkendu nepremietal v toľkých českých kinách – v 280.

Ako sa dostať k miliónom

Už v úvode filmu sa Kazma prezentuje v štýle zazobanej celebrity. Hoci rozpráva aj čosi v tom zmysle, že ak by si mohol niečo z kinematografického sveta preniesť do svojej reality, tak by to bola veľkolepá lúpež pekného balíka peňazí.

Hrdinom nového českého filmu je v skratke mediálny frajer, ktorý musí najprv vymyslieť, ako sa dostať k poriadnym peniazom.