Kultúrne tipy: Konšpiritualistky v Trnave, humor v Kremnici a reggae v Bratislave

Kam za kultúrou od 25. augusta do 1. septembra?

Uprising festival

25. - 26. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave

Počas dvoch dní si na svoje prídu milovníci reggae, hip hopu, elektroniky aj ďalších žánrov. Tento najväčší stredoeurópsky festival, zameraný z veľkej časti na reggae hudbu, privíta opäť špičkových umelcov. Prídu Barrington Levy z Jamajky, legendárna roots reggae kapela Steel Pulse, The Cimarons, fanúšikovia uvidia britských rastamanov Macka B či svetovo uznávaného hitmakera Anthony B, francúzsku úderku L'Entourloop s hosťami N’zeng, Troy Berkley a BlabberMouf. Z Rakúska príde electroswingový hudobník Parov Stelar so svojou 25-člennou posádkou, Dizzee Rascal, jeden z najväčších svetových predstaviteľov grime music. Z New Yorku dorazí Jeru The Damaja, anglická formácia Asian Dub Foundation a v ženskom zastúpení sa predstaví britská raperka Lady Lykez.

Uprising Festival je podľa organizátorov o láske a mieri. (zdroj: FB Uprising Festival)

Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy

25. - 27. augusta v Kremnici

V poradí už 43. ročník festivalu prinesie vyše 70 predstavení umelcov z viac ako dvoch desiatok krajín, medzi nimi aj z Čile, Iránu, Izraela, Kolumbie, Brazílie či Mexika. Témou aktuálneho ročníka je sloboda.

"Sloboda je veľmi dôležitá pre kultúru aj umenie a pre humor a satiru obzvlášť. Upriamili sme pozornosť aj na predstavenia alebo inscenácie, ktoré reflektujú našu spoločnosť. Sú tam zahrnuté diela umelcov, ktorí sa k slobode ako takej rôznym spôsobom postavili, venujú sa jej a nastavujú zrkadlo našej spoločnosti," priblížil producent festivalu Pavol Kelley. Na festivale bude mať napríklad slovenskú premiéru inscenácia White Rabbit - Red Rabbit od iránskeho režiséra Nassima Soleimanpoura, ktorý je v domácom väzení.

Na Kremnických gagoch bude po námestí celý víkend pobehovať zabávač a moderný klaun Bonpardon z Belgicka. (zdroj: FB Kremnické gagy)

Mela

25. - 27. augusta v Schaubmarovom mlyne v Pezinku

Návštevníci si budú môcť vypočuť aj brazílsku hudbu, aj rozsiahly zvukový archív vtáčích spevov. Víkend "kreatívneho prepájania zvukov so svetmi okolo nás" predstaví umelcov a vedcov, ktorí pracujú so zvukom a využívajú tzv. aktívne počúvanie.

"V teréne týmto spôsobom pozorujú rôzne fenomény z oblasti umenia, antropológie, etnomuzikológie, zoológie a skúmajú ich vo svojom pôvodnom, prirodzenom mieste vzniku," vysvetľuje Slovenská národná galéria, ktorá festival organizuje. Prezentujúci sprístupnia svoje terénne denníky formou prednášok, hudobných vystúpení, performatívnej listening session či premietania.

V aktuálnom ročníku je dramaturgom festivalu David Petráš, ktorý sa venuje zbieraniu miznúcich zvukov v pohraničných oblastiach Slovenska. "Načúva k posledným mokradiam v okolí rieky Ipeľ, nahráva autorské pohrebné piesne v okolí Lučenca a spolupracuje s fotografkou Luciou Nimcovou na výskume tradičnej hudby a zvukového prostredia v ukrajinských Karpatoch," približuje SNG. V programe festivalu figuruje aj hudobníčka Ida Hiršenfelder, ktorá vyrastala vo funkčnom vodnom mlyne v Slovinsku. "Svoje spomienky na zvuky všadeprítomnej vody oživí site-specific inštaláciou v Schaubmarovom mlyne," avizuje organizátor.

Festival Mela predstaví najrôznejšie netradičné podoby hudby. (zdroj: SNG - Šimon Parec)

Lodenica

od 31. augusta do 2. septembra v areáli na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom

Okrem Jaromíra Nohavicu vystúpia na 25. ročníku festivalu aj skupiny Čechomor, Kamelot, Hrdza, Bukasový masív, Desmod či Mirai.

Prvý deň festivalu bude podľa organizátorov nostalgický. „Spomenieme si na legendu Michala Tučného, ktorý na Lodenici nebol, pretože jeho životná dráha sa skončila skôr. Veď všetci si dodnes spievame jeho piesne," vysvetľuje dramaturg František Grebeči.

Vo štvrtok sa fanúšikovia môžu tešiť na spomienkový blok nazvaný Memorial legiend Lodenice alebo spomienka na kamarátov. Organizátori tak chcú vzdať hold a úctu nielen interpretom, ale aj divákom, organizátorom a všetkým, ktorí mali niečo spoločné s festivalom. Okrem hudby čakajú na návštevníkov aj atrakcie pre deti, kolotoče či jazdy na koňoch.

Na Lodenici je pripravený aj program pre deti. (zdroj: FB Lodenica)

Fokus – Pokus

od 31. augusta do 3. septembra v Trnave

Festival profesionálneho nezávislého divadla počas štyroch dní prinesie deväť predstavení aj viacero diskusií. Dramaturgia festivalu spočíva najmä v pestrosti, rôznorodosti a snahe o prierez tým najzaujímavejším a umelecky najhodnotnejším, čo vzniklo v poslednom čase na domácej divadelnej scéne.

Najväčšie zastúpenie má v programe činohra. Inscenácia Toni Wolff zisťuje, že prerobila milióny oceňovaného zoskupenia Uhol_92 je kritickou analýzou súčasného trendu „konšpiritualistiek“ a ich nasledovníčok. Inscenácia košického Divadla na Peróne Niekoľko skíc k vlastnej samovražde zasa adaptáciou humornej knihy Dana Majlinga, Ruzká klazika. Činoherný trojlístok uzatvára inscenácia Nikdy navždy Divadla Petra Mankoveckého.

Tento rok festival privíta aj domáceho-zahraničného hosťa. Inscenáciu Extant totiž prináša platforma Motionhouse/ Jamie Lee & Stanislav Dobák – ktorý dlhodobo žije a tvorí v Belgicku. Tento živý tanečný film inovatívnou formou prináša úvahu nad vzťahom a vzájomnými postaveniami človeka a planéty.

K tanečnému divadlu sa však svojím spôsobom pridáva i nezávislé divadelné zoskupenie Odivo s inscenáciou Vnorená, ktorá je zasa sondou do sveta starostlivosti o blízkeho človeka.

Multižánrové divadlo azda najlepšie reprezentuje inscenácia Petra Mazalána: Piesne o mŕtvych deťoch/Kindertotenlieder, ktorá je pátraním po strácaní detskej nevinnosti čistej duše. Mazalán tu opäť do javiskového diania zapája i autistického chlapca Felixa.

V programe sú aj koncerty Martina Geišberga a skupiny Modré hory.

Na festivale sa predstaví aj inscenácia Nikdy navždy Divadla Petra Mankoveckého. (zdroj: DPM)

Dovbuš

v kinách od 24. augusta

V legendárnom 300-ročnom príbehu o ukrajinskom hrdinovi Oleksovi Dovbušovi bojujúcom za slobodu svojho ľudu uvidia diváci v hlavnej úlohe Sergeja Strelnikova, držiteľa najvyššieho ukrajinského televízneho ocenenia Teletriumph 2013. Film režiséra Olesa Sanina sa radí medzi najväčšie a najdrahšie ukrajinské snímky. Saninovou snahou bolo nakrútiť film o slobode s novým pohľadom na ukrajinsko-poľské vzťahy spred 300 rokov. Historický film má množstvo masových scén, špeciálnych efektov a kulís, použilo sa viac ako tisíc kostýmov, spolupracovalo na ňom tritisíc ľudí a od základov bola postavená pevnosť neďaleko Kyjeva.