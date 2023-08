Gabriela Dzuríková: Strach z človeka dokáže vymámiť emócie, o ktorých ani nevedel, že ich má

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

V detstve boli jej myšlienky rýchlejšie, ako zvládali povedať jej ústa. Ešte na vysokej škole jej Marián Labuda hovoril, aby v reči spomalila.

Dnes herečka GABRIELA DZURÍKOVÁ považuje svoj detský hendikep pri niektorých úlohách za víťazstvo. To však neplatí pre rozvážnu ženu, ktorú hrá v Mame na prenájom.

Spolu s Marošom Kramárom hrajú v seriáli manželskú dvojicu už po tretíkrát, sú zohratí, iba v úlohe starých rodičov ešte doteraz neboli a občas im to ide trochu ťažšie.

Čo čaká v novej sezóne Mamy na prenájom vašu postavu Zuzanu Vargovú?

Na konci prvej série vyšlo najavo, že má rakovinu, uvidíme ďalej, ako to bude postupovať s jej liečením, fungovaním a vôbec. Viac z deja prezradiť nemôžem.

V seriáli sa hlavná zápletka točí okolo stratenej mamy, ktorú nahradila „mama na prenájom“. Ale aj vaša postava je stratená mama, o ktorej tiež otec klamal svojim deťom.

Áno, tých stratených mám je tam niekoľko. Moja postava je abstinujúca alkoholička, stále sa lieči, ale rozhodla sa dať svoj život do poriadku a prihlásiť sa k deťom, hoci ju manžel dal vyhlásiť za mŕtvu, aby deti netrápilo, kde majú mamu.

Je to dobré, keď sa klame deťom, hoci s dobrými úmyslami?

Myslím si, že taká milosrdná lož je pre deti najlepšia vec, pretože ich krehká dušička a mozoček ešte nemajú perspektívu niektoré veci pochopiť a uchopiť. Veď aj dospelí majú problém citovo sa vysporiadať so stratou rodiča. V istých prípadoch je lož namieste.

Pamätáte si, že by vám ako dieťaťu dospelí klamali?

Áno, dlhé roky som si myslela, že som najmladšia sestra. Mám totiž dvojča a z maminho bruška som išla von prvá, až potom sestra, no niekoľko rokov sme si mysleli, že to bolo naopak.

Vôbec netuším, prečo nám to mama tajila, až keď som mala jedenásť rokov, pri nejakej príležitosti sme to z nej vytiahli. Odvtedy som bola hrdinka, že nie som ja tá najmladšia. Je to naša rodinná humorná historka.

V jednom pokazenom zábere z nakrúcania seriálu, vám dievčatko omylom povedalo: Ty si divná, babi. A vy ste zareagovali, že, áno, som divná, deti hovoria pravdu. V čom ste divná?

(Smiech). Normálny človek predsa nemôže robiť naše povolanie. Všetci herci sme nejakým spôsobom čudní, že máme chuť a vôľu sa prevteľovať a hrať sa na niekoho iného.

Inak, babku ste už niekedy hrali?