Nový riaditeľ Opery SND: Nebudem tolerovať, ak niekomu nebude záležať na predstaveniach

Dirigent Martin Leginus o otvorení sezóny v Opere SND.

Autorka je PR manažérka SND.

Článok je súčasťou SME Národné, pravidelnej prílohy denníka SME.

Opera SND vstupuje do novej divadelnej sezóny s novým riaditeľom. MARTIN LEGINUS nie je v súbore žiadnym nováčikom, ako dirigent pôsobí v Slovenskom národnom divadle už takmer 20 rokov.

V rozhovore pre SME NÁRODNÉ hovorí o tom, čo čaká operu v novej sezóne, prečo prijal ponuku stať sa riaditeľom súboru aj aké sú najväčšie výzvy, s ktorými sa v tejto pozícii musí popasovať.

Opera SND otvára 104. divadelnú sezónu 1. septembra. Symbolicky na Deň ústavy uvedie slovenskú operu Svätopluk Eugena Suchoňa. Mnohí v opernom svete o Svätoplukovi hovoria s veľkým obdivom a akousi bázňou až rešpektom. V čom je táto opera najväčšou výzvou?

Najväčšou výzvou pri interpretácii Svätopluka je popasovať sa s jeho náročnosťou a naplniť naše interpretačné ambície. Toto dielo kladie najvyššie nároky na sólistov, zbor i orchester.

Je to najnáročnejšia operná partitúra, akú som kedy dirigoval, a som veľmi hrdý, na akej úrovni súbor Slovenského národného divadla zdolal tento everest.

Dokladujú to aj mnohé pozitívne recenzie po premiére. Inscenáciu označovali ako to najlepšie, čo bolo v SND v poslednom období uvedené, a že je ťažké nájsť vôbec slabé miesto v tejto produkcii. Musel súbor Opery SND dozrieť do tohto diela?

Svätopluk si vyžaduje operných spevákov najvyšších kvalít. Každá generácia vám automaticky neponúkne prvotriednych sólistov v každom hlasovom odbore.

Preto považujem za veľké šťastie, že sa v Opere SND momentálne stretla generácia špičkových sólistov, ktorých vklad na čele s Petrom Mikulášom v titulnej role spravil zo Svätopluka udalosť roka. To, že Peter Mikuláš spieva túto úlohu na majstrovskej úrovni už takmer 40 rokov, považujem za anatomický zázrak.

Je Svätopluk vhodný aj pre diváka, ktorý s operou nemá skúsenosti?

Keď sa povie Eugen Suchoň a jeho Svätopluk, mnohí podliehajú mylnej predstave, že ide o poslucháčsky veľmi náročný operný titul. No už pri prvom kontakte so Suchoňovou strhujúcou hudbou nik neostane na pochybách, že Svätopluk patrí medzi oslnivé operné tituly.

Hudba je neoddeliteľnou a veľmi podstatnou súčasťou našej inscenácie, ktorá sa stala hitom minulej sezóny. Zážitok dostáva úplne nový rozmer.

V akom zmysle?

Svätopluk prináša nesmierne sugestívne divadlo. Na scéne účinkuje viac ako sto ľudí, v orchestri ďalších osemdesiat ľudí. Vo veľmi intenzívnej réžii Romana Poláka sa na javisku odohráva dramatický príbeh so strhujúcimi výkonmi.

Príbeh o vládcovi Veľkej Moravy pozná u nás každé dieťa už od základnej školy. Niekedy je to možno až otravné, akým spôsobom sa stále dookola Svätopluk vyzdvihuje. Zároveň ide o veľmi dávnu minulosť, o ktorej nemôžeme vedieť žiadne detaily. Téma je tým taká vzdialená, až môže byť pre mnohých nezaujímavá. Prečo dať šancu Svätoplukovi v Opere SND?

Roman Polák operu zasadil do neurčitého časového priestoru. Príbeh je univerzálny, preto funguje aj bez časovej ukotvenosti. Inscenácia odhaľuje, aký absurdný býva v živote boj o moc na spálenej zemi.

Celá opera sa odohráva vo veľmi atraktívnom režijnom šate a poznám divákov, ktorí absolvovali každú reprízu a chystajú sa aj na septembrové predstavenia. Nepochybujem, že ak hľadáte výnimočný divadelný zážitok, Svätopluk je dobrou voľbou.

Keď som spomínala priaznivé ohlasy od kritikov, jedna výčitka voči Svätoplukovi predsa len bola, hoci sa netýkala umeleckých výkonov – operná inscenácia má iba jedno obsadenie a chýbajú alternácie.

Nie je možné každú postavu tohto titulu obsadiť dvojmo. Spevácke party sú tak extrémne exponované, že sa ich nemôže ujať hocikto. S dvomi obsadeniami by sa navyše značne predĺžil skúšobný proces.

Potenciál reprízovosti Svätopluka nie je bezhraničný, preto považujem jedno obsadenie v Svätoplukovi vzhľadom na počet repríz za optimálne riešenie.

Ani dve obsadenia vám nezaručia prevádzkové bezpečie. Sám som zažil situáciu, keď pred premiérou pražskej produkcie Madama Butterfly ochoreli obidve predstaviteľky titulnej postavy a premiéra sa musela jednoducho zrušiť.

Dve obsadenia bývajú pri operách, ktoré nasadzuje operný súbor, často. Podtitulom Svätopluka je „slávnostná opera“, čím sa podčiarkuje výnimočnosť postavenia tohto titulu mimo diapazón bežných repríz.

Prvé predstavenie Svätopluka v novej sezóne uvedie Opera SND na Deň Ústavy 1. septembra. Druhé predstavenie – v nedeľu 3. septembra – je venované významnej opernej speváčke – o čo ide?

Je venované profesorke Ľubici Rybárskej, ktorá bola v minulej inscenácii Svätopluka famóznou Ľutomírou. Bola tiež dlhoročnou členkou Slovenského národného divadla a prvou víťazkou Pavarottiho súťaže.

S Lucianom Pavarottim účinkovala vo viacerých operných tituloch. Mám veľkú radosť, že môžeme budovať sebavedomie a identitu nášho súboru tým, že si uctíme túto veľkú osobnosť slovenského vokálneho umenia a oslávime jej impozantnú kariéru.

V úvode sezóny si Opera SND uctí aj ďalšiu opernú divu. Už 9. septembra zaznie galakoncert LUCIA POPP TRIBUTE. Čo vás ešte čaká v septembri?

September je ozdobou našej sezóny. Úvodný galakoncert vzdá hold jednej z najväčších sopranistiek, aká kedy vôbec v dejinách účinkovala na operných javiskách sveta. Je to Slovenka Lucia Popp.

Režisér Paľo Bielik ju ako mladú študentku obsadil do ikonického filmu Jánošík, v ktorom stvárnila zbojníkovu milú Terezu po boku Františka Kuchtu. Slovenský film ju miloval ešte predtým, než sa do nej zaľúbil celý operný svet.

“ Napriek mnohým neľahkým obdobiam a obetám dirigentskému remeslu však považujem dirigovanie orchestra za najkrajšiu prácu na svete, a preto sa plánujem svojmu povolaniu venovať určite aj naďalej. „

Jej operný debut sa konal na doskách SND. Chceme si ju uctiť ako inštitúcia, ktorá je na jej nesmrteľné vokálne umenie veľmi hrdá. Galakoncert LUCIA POPP TRIBUTE zaznie pod taktovou medzinárodne etablovaného českého dirigenta Tomáša Netopila a jeho dramaturgia je zložená z repertoáru Lucie Popp.

V septembri sa ešte teším na blok repríz Rusalky, v ktorom sa v titulnej role slovenským divákom predstaví poľská fenomenálna sopranistka Iwona Sobotka.

Záver septembra prinesie premiéru Verdiho Nabucca, najikonickejšieho titulu opernej literatúry so slávnym zborom židov. Uvedieme ju vo výnimočnom hudobnom naštudovaní Pietra Rizza pod režijnou taktovkou českého operného režiséra Tomáša Ondřeja Pilařa.

Čo bude highlight sezóny pre vás osobne?

Nová produkcia Pucciniho Madama Butterfly s vynikajúcou maďarskou sopranistkou Csillou Boross v titulnej role. Často dostávam otázku od ľudí, ktorí chcú prísť do opery prvýkrát, že aký operný titul si majú vybrať. Vždy im odporúčam to isté – nech prídu na akúkoľvek Pucciniho operu.

No prezradím, že spomedzi všetkých Pucciniho opier sa v mojom rebríčku nachádza Madama Butterfly na úplne najvyššej priečke. V SND ju uvedieme vo skvelom obsadení v réžii Matúša Bachynca.

Opera SND má v repertoári aj pomerne bohaté zastúpenie českých diel – Dvořákova Rusalka, Čert a Káča, obnoví sa Smetanova Predaná nevesta a pribudne aj jeho Hubička. Prečo práve tento titul?

Hubička je z pohľadu SND výnimočným titulom, pretože práve touto operou sa pred 104 rokmi otváralo Slovenské národné divadlo. Považujeme za našu povinnosť uviesť toto dielo v roku českej hudby pri 200. výročí narodenia Bedřicha Smetanu.

Verím, že v hudobnom naštudovaní Jaroslava Kyzlinka, v réžii Andrey Hlinkovej a v kostýmoch módneho návrhára Borisa Hanečku sa Hubička stane ozdobou repertoáru Opery SND.

Nechýbajú nové slovenské diela?

Budeme reprízovať úspešnú operu Ľubice Čekovskej Impresario Dotcom, ktorá sa vráti v dvoch predstaveniach v januári 2024.

Tento október však pripravujeme svetovú premiéru trojice dvadsaťminútových opier Slava Solovica na libreto Braňa Jobusa Muflón Ancijáš.

Knihy s príbehmi Muflóna Ancijáša sú veľkým hitom medzi deťmi základných škôl. Pre nás je veľmi potrebné a podstatné, aby sme láskavosť a umenie Slava Solovica a Braňa Jobusa preniesli aj na javisko SND.

Chceme nadchnúť deti pre fantazijný divadelný svet. Veríme, že si tento svet obľúbia natoľko, aby cez zážitky v našom divadle neskôr spoznávali aj svet veľkej opery.

Predtým ako sa stal riaditeľom Opery SND bol Martin Leginus dlhoročným dirigentom orchestra Opery SND (zdroj: Marek Mucha)

Ako by mal podľa vás vyzerať ideálny dramaturgický plán, ak by vás nič nelimitovalo?

Nepozerám sa na tvorbu dramaturgie cez prizmu limitov, mantinelov alebo obmedzení. Máme ambíciu ponúkať najvyššiu umeleckú kvalitu – hudobnú aj divadelnú – aby akékoľvek dielo, ktoré uvedieme na javisku SND, bolo magnetom pre diváka.

Posledná kompletná sezóna pred covidovým obdobím bola na úrovni cca päťdesiatpercentnej návštevnosti, prvá kompletná sezóna po covide dosiahla osemdesiatštyripercentnú návštevnosť v opere, pričom počet jednotlivých repríz pred covidom v novej budove v repertoárovom systéme a po covide v blokovom systéme bol porovnateľný.

Pre nás je to silný signál, že sme sa vydali správnym smerom, a nemyslím si, že je to len štruktúrou dramaturgie a výberom diel, ale je to primárne tým, v akej kvalite uvádzame jednotlivé diela.

Ste nielen riaditeľ opery, ale aj dirigent. Aký balans chcete nájsť medzi jednou a druhou profesiou?

Mal som rámcovú predstavu o tom, čo ma čaká, keďže som v minulosti zastával pozíciu hudobného riaditeľa Štátnej opery v Prahe. Musel som si efektívne zadeliť čas a rozdeliť ho medzi administratívne povinnosti a dirigovanie. Je logické, že moje dirigentské povinnosti musia čiastočne ustúpiť.

Napriek mnohým neľahkým obdobiam a obetám dirigentskému remeslu však považujem dirigovanie orchestra za najkrajšiu prácu na svete, a preto sa plánujem svojmu povolaniu venovať určite aj naďalej.

Riaditeľom Opery SND ste od mája. Prekvapilo vás niečo na tejto úlohe?

Objem povinností, otázok a výziev je enormný a tlak a očakávania sú vysoké. No v Opere SND máme skvelý a skúsený tím a oprieť sa môžem o kvalitu súboru i o vedenie divadla. To nepovažujem za samozrejmosť.

Pozícia riaditeľa Opery SND nie je veľmi vďačná. Je to skôr sud s pušným prachom. Prečo ste prijali ponuku Mateja Drličku?

Mateja Drličku poznám viac ako dvasať rokov. Vždy mi bola sympatická jeho umelecká ambícia. Málokto vie, že ako klarinetista vyhral konkurz na pozíciu prvého klarinetistu do Bayerische Staatsoper, čo je jeden z najlepších operných súborov na svete.

Založil festival, na ktorom som za celé roky nevidel ani jeden zlý koncert. Mať stopercentnú úspešnosť v napĺňaní umeleckých ambícií nemôže povedať úplne každý.

Úprimne verím, že mu na Slovenskom národnom divadle záleží a že prišiel do divadla s podobnou ambíciou vytvoriť z našej scény mimoriadne kvalitné divadlo.

Čo ako riaditeľ nebudete tolerovať?

Ak niekomu nebude záležať na predstaveniach. Predstavenie je pre mňa posvätné.

Aké sú najväčšie výzvy do najbližšieho obdobia?

Priniesť kvalitné interpretačné umenie na javisko Opery SND a vypredať všetky predstavenia do posledného miesta.

A vnútri súboru?

Každý z nás začal s hudbou preto, lebo ju miloval. Súčasťou každého povolania – aj toho umeleckého – je však určitá miera stereotypu, ktorá decimuje to prvotné nadšenie, pre ktoré sme začali s hudbou alebo pre ktoré sme chceli robiť toto povolanie. Chcel by som „pádlovať“ proti tomuto stereotypu a pomáhať zvyšovať motiváciu svojich kolegov.

Ako sa to dá?

Vďaka kvalitným dirigentom, režisérom, spevákom, inscenačným tímom. Je to možné vďaka všetkým tým umelcom, ktorí sa pre nás stanú inšpiráciou. Na konci dňa sa môžeme podeliť o kolektívny úspech a byť šťastní, že sme jeho súčasťou.