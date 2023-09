Jan Hřebejk: Vášmu premiérovi by ste toľko neodpustili, keby ho nehral Ady Hajdu

Na scenári, ktorý napísala Zuzana Dzurindová, sa dobre bavil.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dostal sa mu do rúk scenár o bývalom slovenskom premiérovi a so záujmom zistil, že jeho spoluautorkou je dcéra Mikuláša Dzurindu Zuzana Dzurindová. Ocenil v ňom priamu znalosť prostredia a humor, a rád k nemu pridal aj vlastnú expertízu.

Českému režisérovi JANOVI HŘBEJKOVI nebol príbeh samoľúbeho politika, ktorému po odchode do dôchodku chýba reflexia a stále by len velil, cudzí.

Je podpísaný pod zásadné filmy českej kinematografie, málokto mal taký úspech ako on. Dlho si myslel, že na pľaci je láskavý, no potom mu jeho obľúbená herečka povedala, že sa správa ako hulvát. Natoľko si zvykol, že členovia jeho štábu nadšene napĺňajú autorskú predstavu, že aj doma čakal, že niekto bude plniť jeho pokyny.

Okrem toho, má za sebou skúsenosť z komunálnej politiky. Pochopil vtedy, aké dva typy talentu politik potrebuje, ak chce uspieť. A pochopil tiež, prečo aj úspešní a prospešní politici nakoniec končia ako figúry, ktoré idú voličom na nervy.

Komediálny seriál s názvom Víťaz je už dostupný na novej streamovacej platforme. Bývalý slovenský premiér sa v ňom volá Viktor Hudák a hrá ho Ady Hajdu, ktorý síce výborne hrá, ale veľmi zle behá. JAN HŘEBEJK hovorí, že to vôbec nie je náhodou.

V rozhovore sa dočítate: Aké premiérske hriechy zosobnil Ady Hajdu,

ako seriál Víťaz zhodnotila Dzurindova dcéra, spoluautorka scenára,

čím je preňho zaujímavý typ narcistického typu politika,

prečo sú vysokopostavení politici nepraktickí v živote,

ako sa doma správajú muži, ktorí v práci velia,

aká je jeho vlastná skúsenosť z čias, keď bol v politike,

prečo niektorým politikom príliš veľa odpustíme,

aké mylné predstavy o politike máme,

prečo uspeli Babiš a Zeman,

aký je osud politikov, čo sa chcú vrátiť.

V denníku SME sme raz uverejnili fotografiu Mikuláša Dzurindu a vášho vtedajšieho premiéra Mirka Topolánka. Editor pod obrázok napísal, že z tých dvoch je Dzurinda ten nižší - na čo sa on urazil. Prestrelili sme, alebo náš premiér stratil zmysel pre humor?

Neviem, niekto je na také veci háklivý, každý má z niečoho komplexy. Teraz možno pána Dzurindu potešíme, pretože v seriáli ho hrá Ady Hajdu, má takmer dva metre. Na druhej strane, možno ho nahnevá, že je zároveň zobrazený ako muž, ktorý nevládze odbehnúť charitatívny beh.

A pritom Dzurinda sa prezentoval ako veľký športovec.

Čo sa dá robiť, prispôsobili sme to Adymu, a on je, čo sa týka behu, naozaj nešportový typ.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Režisérka Barbora Berezňáková: Poznala som veľa bohatých ľudí. Ani oni si kvalitu života nekúpia Čítajte

Politici nie vždy prejavujú zmysel pre humor. Koľko ho bolo v scenári?

Pri jeho čítaní som sa veľmi bavil. Bol to dobre napísaný scenár. Potom som hľadal mieru, ako veľmi urobiť z hlavného hrdinu komickú postavu, ako veľmi môže byť smiešna. Lebo viete, zo scenára môže vzniknúť všeličo.

Keby som chcel, bol by z Viktora odpudivý typ, ktorý sa správa odporne a dcéry ho neznášajú. Potom by však diváci nemohli mať preňho pochopenie, a to by mali mať, keďže je titulnou postavou. Zvolil som si metódu, že uvidím, keď si najprv odskúšam viacerých hercov.