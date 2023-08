Novinky na Netflixe: Rozhodnite o konci prvej interaktívnej romantickej komédie Choose Love

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

PONDELOK (28. 8. 2023)

Slnovrat (Midsommar)

DAfilms uvedie mysteriózny horor Slnovrat (Midsommar) o mladom americkom páre, medzi ktorým to začína škrípať. Tragická udalosť ich opäť zblíži a tak sa rozhodnú ísť s kamarátmi na výlet do odľahlej švédskej dediny, kde sa koná festival letného slnovratu. To, čo sa začne ako pohodové letné dobrodružstvo v krajine zaliatej slnkom sa hrozivo zmení na znepokojujúce miesto, keď od sveta izolovaní dedinčania pozvú svojich hostí, aby sa zúčastnili ich slávnosti.

STREDA (30. 8. 2023)

Live to 100: Secrets of the Blue Zones

Netflix uvedie dokumentárnu minisériu Live to 100: Secrets of the Blue Zones, v ktorej spisovateľ Dan Buettner cestuje po svete a objavuje päť jedinečných komunít, v ktorých ľudia žijú mimoriadne dlhé a živé životy.