Bol takmer dvorným fotografom Lasicu. Ctibor Bachratý vedel zachytiť silu okamihu aj človeka

Známy fotograf zomrel vo veku 68 rokov.

BRATISLAVA. Bolo možné ho stretnúť na takmer každej divadelnej premiére, rád zavítal aj na tie filmové. Nechýbal na festivaloch Pohoda, Art Film Fest či Divadelná Nitra. Vždy sa usmieval, robieval veľké, ale srdečné gestá, a v ruke mal fotoaparát.

Mal rád divadlo a tanec, herečky aj muzikantov, rád bol v spoločnosti a rád sa bavil s ľuďmi. Vidno to aj na jeho fotografiách.

Azda nebolo človeka z divadelnej, tanečnej či filmovej branže, ktorý by ho nepoznal. Fotograf Ctibor Bachratý zomrel cez víkend vo veku 68 rokov na následky mozgovej príhody.

Bol očami Pohody

Z jeho záberov bolo zrejmé, ako ho bavilo to, čo robil. Napokon, sám to v staršom rozhovore denníka SME aj priznal. Rád zachytával divadlo, koncerty a „chutili mu“ najmä ľudia s energiou a bezprostrednosťou. „Ľudia, ktorí robia svoju robotu s ľahkosťou, vnútorným rytmom. Tí, ktorým dáva práca pocit uspokojenia a možno šťastia. A je úplne jedno, či je to rockový hudobník, herec, alebo chlap, ktorý kosí lúku.“

Sledovať pohyb Ctibora Bachratého na festivale bola dobrá voľba, pretože jeho prítomnosť signalizovala niečo, na čo sa oplatí zamerať.