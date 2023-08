10 NAJ Petry Dubayovej: Všetko prejde, či dobré, alebo zlé

Herečka sa vie zaťať a ísť až do maxima.

Herečka Petra Dubayová sa vie zaťať a ísť až do maxima, na čo nemá talent, na tom sa snaží pracovať, pretože nedostatok talentu jej nebráni v tom, aby niečo robila. Jej predstava šťastia je kopec dobra na jednom mieste ako na festivale v Ostrave.

Najdôležitejšie je mať rád, vedieť ľudí pochopiť.

Najobľúbenejšieho kolegu je ťažké povedať len jedného. Ako kedy a ako kde. Mám kolegov v divadle, na ktorých nedám dopustiť, patrí medzi nich aj Vladko Plevčík alebo Miško Candrák, v Dunaji mám Lesanu Krausovú a Kristínku Svarinskú. Keby som netočila s nimi dvomi, nebolo by to ono.

Najradšej by som na sebe nemenila nič. Nie som so sebou spokojná, ale raz by som chcela byť a rýchla zmena iba jednej veci alebo vlastnosti by mi nepomohla. Na čo nemám talent, na tom sa vždy snažím pracovať.