Riaditeľ Opery SND Leginus: Reforma sólistického súboru bola správna

Pri redukcii sólistického súboru sú dôležité okolnosti, tvrdí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Kamila Sopková.

„Kto hovorí, že reforma v sólistickom súbore nebola potrebná, buď nemá správne informácie, alebo fungovaniu opery nerozumie,“ hovorí nový riaditeľ Opery Slovenského národného divadla MARTIN LEGINUS.

Opera SND má pred sebou premiéru opery Eugena Suchoňa Svätopluk. Po turbulentnom období, keď riaditeľ SND Matej Drlička musel z divadla odísť aj pre konflikty s opernými spevákmi, sa Drlička vrátil. Opera SND má aj nového riaditeľa Martina Leginusa.

Mnohí v opernom svete hovoria o Svätoplukovi s obdivom, že je to fantastická slovenská opera. Je to tak aj podľa vás?

Určite áno. Myslím si, že dokonca ani medzi hudobníkmi ľudia nevedia oceniť dielo Eugena Suchoňa. Z môjho pohľadu môže dielo Svätopluk bez problémov hrdo stáť medzi najskvostnejšími dielami svetovej opernej literatúry, napríklad popri Janáčkovej Jenufe alebo Salome Richarda Straussa. Je to impozantná partitúra a hudobná architektúra. Veľmi sa tešíme, že Svätopluk je hitom minulej sezóny.

Možno to nie je niečo, čo by ľudia prvotne hľadali v Opere SND. Ako si to má bežný človek predstaviť?

Ide o príbeh na pozadí historických udalostí, hoci je v podstate fiktívny. Je to mýtický príbeh o troch prútoch ako symbol jednoty, keď Svätopluk vie, že smrť je už blízko a chce previesť svoju moc na synov.

Úchvatné uchopenie Romana Poláka je v tom, že poukazoval na fakt, aký absurdný je boj o moc na spálenej zemi. Dnes je to veľmi aktuálne. Príbeh Svätopluka možno nie je úplne na prvú jednoduchý, ale je zrozumiteľný a špeciálne v našej novej inscenácii viete sledovať príbeh bez akéhokoľvek problému.

Nie je to je zase taký slovanský mysticizmus? Nezaslúžila by si Opera SND nejakú aktuálnejšiu tému, než je Svätopluk?

Nemusí to tak byť, závisí to od uchopenia témy. Dnes aj v činohre často púšťajú do antických hier, ktoré sú staré dvetisíc rokov a sú nadčasové. Aj Svätopluk je nadčasový. V inscenačnom princípe nepotrebuje ani nejaké historické ukotvenie. Naša inscenácia Svätopluka je v podstate vsadená do neurčitej súčasnosti. Keďže je príbeh aktuálny, tak si myslím, že výkony sú strhujúce, diváci sa vedia stotožniť s niekoľkými postavami a o to mocnejší môže byť ich zážitok.

