Kuciak, Karvaš či Martin Huba? O čom by sa mal nakrútiť slovenský film (anketa)

Režiséri a herci uvažujú, aké filmy chýbajú v slovenskej kinematografii.

Úspech seriálu Dunaj, k vašim službám ukazuje, že aj o neľahkom období Slovenského štátu sa dá ponúknuť divákom dielo, ktoré zaujme.

Slovenskí režiséri, herci a glosátori odpovedajú na otázku: Aký slovenský film alebo seriál by sa mal nakrútiť? O kom alebo o čom?

Adrian Jastraban, herec

Tá otázka nie je jednoduchá. Lebo doba nie je jednoduchá. Pred pätnástimi rokmi by mi asi chýbali témy, ktoré sa točia vonku a tu nie. Teraz by som uvažoval komplexnejšie – čo by mal slovenský divák vidieť, aby sa naša krajina niekam posunula.

Lebo momentálne máme nelichotivú prvú priečku v podporovaní ruskej agresie a pre mňa je to veľmi bolestivé. Týka sa to aj niektorých mojich priateľov, s ktorými sme sa dlhší čas nevídali. Zistil som, že idú na vlne, ktorá je pre mňa neprijateľná nielen z ľudského hľadiska, ale aj z hľadiska elementárnej inteligencie.

Chcelo by to teda niečo o našej histórii, nie však v edukatívnom štýle, aby bol Slovák schopný vidieť našu históriu z dlhodobejšej perspektívy. Pokojne by to mohlo mať aj zábavnú formu, ale rozhodne potrebujeme vidieť dielo s odstupom a v kontexte, čo sme zač.

Richard Stanke, herec

Existuje málo filmov, ktoré pravdivo reflektujú naše dejiny, Slovenský štát, komunizmus, ako ľudia kolaborovali. Niečo podobné, ako nakrútili Česi z prostredia umelcov – Bohéma, ako spolupracovali s fašistami, potom sa stali veľkými komunistami a napokon prešli na inú stranu.

Vytvára to kolektívnu pamäť, lebo tu si už ľudia nepamätajú, ani čo sa dialo pred dvadsiatimi rokmi.

Nela Pocisková, herečka

Milujem životopisné filmy veľkých umelcov a myslím, že aj na Slovensku máme niekoľko umelcov, o ktorých by sa mohli nakrútiť. Viem, že sa ide robiť film o Karolovi Duchoňovi, ale rada by som si pozrela napríklad aj film o hereckej legende, akou je Martin Huba.

Tiež si myslím, že máme málo filmov o slovenskej histórii, ako krajina vznikla, prečo sme takí, akí sme, o našej náture, čo máme v sebe. A mohlo by sa točiť viac rozprávok, to tu veľmi chýba, hoci ja si princeznú už asi nezahrám.

Michal Kollár, režisér

O Imrichovi Karvašovi, bývalom guvernérovi Slovenskej národnej banky za Slovenského štátu. Bol zarytým Čechoslovakistom a umne previedol peniaze národnej banky na financovanie SNP. Mal veľmi pohnutý osud. Prečo? Lebo slovenský hrdina nie je len deväťdesiatkový mafián či zbojník.

Marek Majeský, herec