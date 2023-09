Moderátor Martin Nikodým: S politikou už nechcem mať vôbec nič spoločné

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Hovorí, že v jeho práci nie sú najťažšie chvíle, keď nevie, kam skôr skočiť, ale keď sa projekt skončí, nastane ticho a nemá istotu, či ešte príde ďalšia dobrá ponuka.

To moderátor MARTIN NIKODÝM zažil po ôsmich rokoch v Milionárovi. Musel sa stíšiť, spoznať svoju hodnotu a uvedomiť si, čo je dôležité.

Teraz začína moderovať novú vedomostnú súťaž o Slovensku a Európe Všade dobre, doma naj a teší sa, že si občas môže odskočiť k herectvu do seriálu Dunaj, k vašim službám a prevteliť sa do postavy zlého nacistu.

Keď sa cíti príliš unavený, stačí mu zájsť ku včelám, dostať dve-tri žihadlá a hneď sa preberie.

Moderovanie mítingov Smeru aj po rokoch stále považuje len za prácu, no túto skúsenosť už nikdy viac nechce zopakovať.

Od septembra budete moderovať novú súťažnú šou Všade dobre, doma naj. Znamená to, že Milujem Slovensko končí?

V žiadnom prípade. Milujem Slovensko sa bude vysielať až v jarnom vysielaní, nové diely budeme nakrúcať v decembri. Toto je úplne iný typ programu a aj do iného časového slotu.

Keď už sme spomenuli Milujem Slovensko, vždy ma stresuje disciplína, keď sa háda, kde leží nejaká obec a kladiete disk na slepú mapu. Vy máte Slovensko scestované aj s programom Naj dedinka, vždy viete, kde to je?

Prečo by som to vedel? (Smiech.) Mám podobne ako väčšina účinkujúcich umelcov najazdené desaťtisíce kilometrov.

Ale keď na tej mape je jeden zásadný švindeľ – chýbajú všetky pohoria, rieky, je to holá plocha a nemáte sa o čo oprieť. Každý vie, kde je Ružomberok, ale garantujem vám, že bez tých záchytných miest to netrafíte.

Jednou z vašich záľub je cestovanie a fotenie. Poznáte lepšie svet alebo Slovensko?

Na Slovensku som strávil oveľa viac času, takže ho poznám asi trochu lepšie. Na cesty vyrážam na zlomky častí v roku. Isteže, keď cestujem, robím to intenzívne, snažím sa spoznať krajinu, málokedy spím na jednom mieste dve noci.

Ale krajina, kde sa človek narodil, sa mu otlačí do DNA, nech sa presunie kamkoľvek. To vidíte na ľuďoch, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí, že stále cítia potrebu udržiavať kontakt s domovom. Pokiaľ to nie sú zločinci na úteku.

Podľa mňa aj zločinci na úteku potrebujú udržiavať kontakt.

Asi hej, len to majú komplikovanejšie. (Smiech.)

Nikdy ste neskúsili cestovať po Slovensku ako po cudzej krajine?

Ale, áno. Viackrát sme si len určili smer a povedali si, vyhnime sa hlavným cestám a zastavme sa tam, kde nás niečo zaujme alebo prekvapí. Uvidíme, čo nás stretne.

A čo vás prekvapilo?