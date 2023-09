Kultúrne tipy: Stovku filmov prinesie Cinematik, na koncerty možno zavítať na Konvergencie

Kam za kultúrou od 8. do 15. septembra.

Týždeň ukrajinského filmu

7. – 10. septembra v kine Úsmev v Košiciach

Prevažne o rusko-ukrajinskej vojne hovoria snímky v programe prehliadky súčasného ukrajinského filmu. Uvádza sedem hraných a dokumentárnych titulov. V programe sú filmy Myrniy 21, Kraj hrdinov, Čerkasy, Umenie znovuzrodenia, Kráčaj za mnou, Predtuchy a Ostreľovač. Biely havran. Vstup je voľný.

Z filmu Ostreľovač. Biely havran, ktorý premietne prehliadka. (zdroj: UkrKinoFest)

Džezový večer v Rusovciach

10. septembra v Sankt Vitus Kaffee v Rusovciach

Tri vystúpenia – legendárneho Petra Lipu, hudobníka Andreja Šebana a mladej talentovanej speváčky Niny Kohout otvoria tohtoročnú džezovú jeseň. Zároveň ide o otvárací koncert Bratislavských jazzových dní 2023. Hlavný festivalový program sa uskutoční od 20. do 22. októbra, ako headlineri vystúpia The Comet Is Coming, Kamaal Williams, Kokoroko.

Nina Kohout, mladý slovenský talent. (zdroj: Jakub Gulyás)

José Cura - Boleros by Manzanero

10. septembra na Námestí pred Pradiarňou v Bratislave

José Cura je považovaný za jedného z najlepších tenorov súčasnosti, prezývajú ho aj „štvrtý tenor“. Známy je svojím nekonvenčným koncertným vystupovaním a charakteristickou interpretáciou rolí talianskych a francúzskych opier. Na záverečnom koncerte festivalu Symfónia umenia 2023 po prvý raz vo svojej kariére venuje celé vystúpenie hudbe, ktorá vychádza z jeho latinskoamerických koreňov, a to v sprievode jazzového kvinteta a sláčikovej sekcie.

José Cura patrí medzi špičku v opere. (zdroj: Wikimedia)

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie

od 10. do 24. septembra v Bratislave a Žiline

Prinesie 18 koncertov a okrem renomovaných domácich interpretov na ňom vystúpia aj zahraniční umelci. Úvod svojho programu bude venovať Dňu obetí holokaustu a rasového násilia. Pri tejto príležitosti budú prvé tri dni festivalu znieť piesne z koncentračných táborov, skladby umlčaných autorov, ale aj príbehy ľudí, ktorých holokaust zasiahol. Festival otvorí v nedeľu 10. rozprávanie v Drážďanoch žijúcej slovenskej muzikologičky, autorky knihy Maličká slzička Agaty Schindler, ktorá sa ako jediná dlhodobo zaoberá skúmaním tvorby a osudov hudobníkov umlčaných fašizmom. Po prednáške bude znieť koncert Piesne z lágru známeho zoskupenia Mojše Band so skladbami z originálnych rukopisov väzňov koncentračného tábora Auschwitz Birkenau v aranžmánoch Michala Paľka. Nórsky klavirista Haakon Smith a jeho manželka, operná speváčka Martha Smith, prinesú hudobno-slovný cyklus Voices of the Holocaust. Slovenskí poslucháči si ho budú môcť vypočuť v slovenskej premiére v orchestrálnej úprave Daniela Rumlera a v podaní uznávaného Hilaris Chamber Orchestra, sopranistky Evy Šuškovej, tenoristu Matúša Šimka a klaviristu Haakona Smitha. Svedectvá preživších a židovskú hudbu v rozmanitej podobe prinesú Konvergencie v utorok 12. septembra do žilinskej Novej synagógy a 13. septembra do Moyzesovej siene v Bratislave v programe Nezabudnúť. V Novej synagóge sa uskutoční aj koncert Pressburger Klezmer Band s projektom Korene/Roots. Súčasťou bratislavského programu bude známy projekt Chassidic Songs/Chasidské piesne (rabín Baruch Myers – klavír, Jozef Lupták – violončelo, Boris Lenko – akordeón, Miloš Valent – husle), ich hudbu tentoraz doplnia herci Božidara Turzonovová a František Kovár čítaním z knihy Jiřího Langera Devět bran, ktorú nacisti takmer zničili.

Mojše Band uvedú na Konvergenciách Piesne z lágru. (zdroj: Konvergencie)

Medzinárodný filmový festival Cinematik

12. – 17. septembra v Piešťanoch

Takmer stovku titulov uvedie 18. ročník filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch. Základom bude súťažná sekcia Meeting Point Europe s osmičkou filmov, ktoré slovenskí diváci nemôžu poznať z kín (okrem Duchov Inisherinu). Ďalšia súťažná sekcia Cinematik.doc je zostavená zo slovenských dokumentov. Profilová sekcia Rešpekt bude patriť rakúskej režisérke Jessice Hausner. Festival otvorí česko-slovenský Úsvit režiséra Matěja Chlupáčka.

Film Úsvit bude mať slovenskú premiéru na Cinematiku. (zdroj: KVIFF)

Andy Warhol: Americký sen

v kinách od 14. septembra

Dokumentárny film režiséra Ľubomíra Jána Slivku zobrazuje život a dielo jedného z najväčších umelcov súčasnosti, ktorého pôvod pochádza z východoslovenskej obce Miková. Intímny príbeh Andyho rodiny, ktorá sa presadila na newyorskej umeleckej scéne, dobyla svet slávy, inšpirovala a ovplyvnila umelecké štýly naprieč mnohými žánrami. Vyrozprávané prostredníctvom rozhovorov s rodinnými príslušníkmi a priateľmi, medzinárodnými odborníkmi a historikmi umenia. Doplnené o jedinečné a autentické zábery z Andyho života na dvoch kontinentoch.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/q7yv9-RKi2g

Omnes colores

Je špeciálna kompilácia legendárnej slovenskej rockovej skupiny Fermata, ktorá vychádza pri príležitosti životného jubilea - 70 rokov - jej hlavného protagonistu Františka Grigláka, ako aj umeleckého jubilea - 50 rokov - pôsobenia skupiny. Album vychádza vo formáte 2LP a 2CD a okrem najlepších inštrumentálnych skladieb skupiny sa na ňom nachádza aj koncertný záznam z jej vystúpenia, ako aj výber z jej pesničkovej tvorby.