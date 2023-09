Seriál Prokurátorka je najlepší v tom, že vo vinníkoch vidí zároveň aj obete

Dá sa predpokladať, že postupom času sa bude seriál zlepšovať.

Zuzana Mauréry je prokurátorka, ktorá sa často zúčastňuje na vypočúvaní podozrivých či svedkov počas vyšetrovania prípadov. Nie je to vraj štandardné, ale nie je to ani to, čo by bolo na novom seriáli televízie Joj najzaujímavejšie. Projekt Prokurátorka má v stredu televíznu premiéru.

Nový seriál sa dostáva na obrazovky v čase, keď ešte kiná premietajú film jedného z jeho režisérov – Pavla Soukupa. Nakrútil snímku #annaismissing o mladej a úspešnej influencerke, ktorá odrazu záhadne zmizne a do celej veci je zapletená aj jedna na pohľad usporiadaná rodina. Soukup v nej preukázal remeselnú zručnosť a schopnosť rozprávať tak, aby si získal divácku pozornosť. Mimochodom, je to tiež tvorca internetového seriálu #martyisdead, ktorý získal cenu Emmy.

V jeho filmovom debute bola dôležitá aj práca s hercami, ktorá je azda ešte podstatnejšia v seriáli Prokurátorka, kde sa príbeh koncentruje do veľmi malého počtu prostredí.

Seriál čerpá aj zo skúseností autorov, ktorí dejové prostredie poznajú. Za námetom totiž stojí prokurátor Ján Šanta aj dcéra bývalého generálneho prokurátora Vojtecha Bacha, Katarína Gažová Bachová.

Málo prostredí, veľa výsluchov

„Barlička“ častých prechodov medzi rôznymi miestami, aby mal divák stále nové podnety, sa v tomto prípade nekoná. Situácia je zložitejšia – v podstate v jednej miestnosti sa má odohrať niečo, čo bude dramatické, prekvapivé a pohne to emóciami. Na pleciach hercov je toho naozaj veľa.

Prokurátorka Slovensko 2023, 16 častí

Réžia: Pavel Soukup, Víťa Procházka

Hrajú: Zuzana Mauréry, Lukáš Vaculík, Maroš Kramár, Marta Potančoková, Dominika Morávková, Bronislava Ištvánová, Ivan Martinka a iní

Premiéra: 6. septembra 2023 na TV JOJ, prvé dve epizódy

A nielen na pleciach tých, ktorí stvárňujú vyšetrovateľov. Tvorcovia sa totiž rozhodli urobiť z vinníkov zároveň obete okolností, ktoré ich formovali. Samozrejme, najprv musia vyšetrovatelia usvedčiť podozrivých zo spáchania zločinu, k čomu vedie výsluch. A počas neho sa odkrývajú aj také stránky vypočúvaných, ktoré môžu vyvolať čiastočný súcit či sympatie k nim.

V prvej epizóde seriálu ide o dvanásťročného chalana, ktorý vyšetrovateľom tvrdohlavo a drzo vzdoruje, no postupne začína byť jasné, že sám vychádza z prostredia, ktoré ho deptalo.