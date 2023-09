Existujú len dva druhy ľudí – patrioti a zradcovia, znie vo víťaznom filme z Benátok

Maďarsko-slovenský film hovorí o polarizovanej spoločnosti.

Na námestí pred Starou tržnicou v Bratislave má predvolebnú akciu liberálna politická strana a rozdáva letáky. Dostane ho aj staršia pani s otázkou, či pôjde voliť. Odpovedá, že áno. Keď však zbadá názov strany na letáku, popudene dodáva, že to by sa radšej obesila. Rázne odchádza, nechce o ničom diskutovať.

Debaty pri stretnutiach s kamarátmi či rodinnými príslušníkmi sa neraz hýbu na úzkej hrane, keď hrozí, že sa to zvrhne do politickej roviny a vznikne hádka. Nevraviac o sociálnych sieťach, kde sa šíria vojny protichodných táborov, ktoré na seba nevyberaným spôsobom útočia.

Rozbušiek, ktoré odpália ďalšiu nevraživú diskusiu, je neúrekom. Vlastne sa nimi môže stať čokoľvek.

To je slovenská (predvolebná) realita. Rozkol v spoločnosti je však aj v Maďarsku. Na slávnom festivale v Benátkach získal minulý víkend hlavnú cenu sekcie Horizonty film Vysvetlenie na všetko, ktorý o tom hovorí. Nakrútil ho maďarský režisér Gábor Reisz v maďarskom prostredí. No je to aj slovenský film. Spoločnosť MPhilms na ňom postprodukčne spolupracovala a na projekt prispel aj slovenský Audiovizuálny fond. Paradoxne, maďarský fond sa na jeho vzniku nepodieľal.

„Blbá nálada“ a škandál

Spočiatku to vo filme vyzerá nevinne. Osemnásťročný Ábel sa učí na maturitu z dejepisu. Príliš mu to nejde, hoci sa tvári, že poctivo študuje. Navyše je zamilovaný do spolužiačky, takže jeho vnútorný svet zamestnáva čosi celkom iné.

Na maturite napokon pohorí. Nedostane zo seba ani slovo. A vtedy sa začnú diať veci. Ábel totiž interpretuje svoj neúspech ako zaujatosť profesora, ktorému prekážalo, že má na sebe stužku s národnými farbami, ktorá sa nosí pri oslavách maďarskej revolúcie a boja za slobodu. Udalosti sa chopia médiá a rozbuška je na svete. Vzniká celoštátny škandál.

Pri príležitosti výročia vojny za nezávislosť z roku 1848 je v Maďarsku zvykom nosiť národnostný odznak zložený z farieb vlajky a jeho vnímanie sa stalo aj politickou otázkou. (zdroj: Réka Vajda)

Samozrejme, že toto je hlavný motív, cez ktorý sa vo filme vyplavuje napätie v maďarskej spoločnosti. Ale „blbá nálada“ v krajine sa tam prejavuje aj inak, medzi rečou. Napríklad kolega Ábelovho otca sa chystá do Dánska a argumentuje tým, že už má toho v Maďarsku plné zuby. Každý si tam vraj hľadá zámienku nenávidieť. Raz migrantov, inokedy gejov a potom ďalších a ďalších.

Iní sa cítia ponížení tým, ako Maďarov vnímajú zvonka. Vytláčajú ich na perifériu, označujú za nacionalistov. Podkopávajú ich hrdosť, ktorú v sebe o to viac pestujú.

„Existujú len dva druhy ľudí – patrioti a zradcovia,“ vykrikuje rozhorčený otec Ábela. A profesorovi histórie, ktorý mu oponuje, odporúča posťažovať sa Georgeovi Sorosovi, keď sa mu nepáči.