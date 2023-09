Bielu noc vyčarujú veľké objekty a sochy. Festival chce byť vo fyzickom kontakte s návštevníkmi (rozhovor)

Festival sa tento rok popasoval s viacerými výzvami, hovorí jeho šéfka.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Festival Biela noc sa tento rok stretáva s mnohými výzvami. Či už sú to financie, dramaturgia, alebo lokácie. Festival sa však s nimi popasoval a keďže bol minulý ročník viac digitálny, tento rok sa predstaví s monumentálnymi objektmi. A návštevníci budú vo fyzickom kontakte s dielami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalším prekvapením pre festival bol aj dátum volieb. "Festival je jeden veľký kolos, buduje sa rok a viac dopredu. Nedá sa zmeniť len na základe toho, že sú voľby. Zobrali sme to teda pozitívne," hovorí riaditeľka festivalu ZUZANA PACÁKOVÁ.

V rozhovore sa dočítate: Prečo organizátori uvažovali, že tento rok festival nebude,

aké témy bude festival reflektovať ,

aké diela predstaví festival v Bratislave a Košiciach,

na akých lokáciách sa bude festival odohrávať,

ako festival prekvapil dátum volieb,

čím bude tento rok festivalu iný ako ostatné.

Minulý rok ste povedali, že pre vtedajší ročník boli výzvou financie, no festival sa napriek tomu predstavil v plnej sile. Dopadol podľa vašich očakávaní?

Minulý rok sme ukázali diela, ktoré sme mali mať na Bielej noci už pred dvoma-troma rokmi. Pre mňa osobne to bol silný ročník, lebo sa skoncentrovalo viacero covidových rokov a diela, ktoré sa prekladali z roka na rok.

Bolo to však náročné. Znížila sa návštevnosť interiérov, ktoré sú platené. Nešlo o menšiu návštevnosť festivalu, no ľudia si zrejme pre okolnosti vybrali skôr exteriér. S tým sa však stretávame naprieč kultúrnymi udalosťami, ide o akýsi postcovidový fenomén.

Musíme sa cez to preniesť spoločne a začať chodiť na kultúru, zaplatiť si za ňu. Pretože inak nie je možné, aby sa kultúra udržala. Nedá sa robiť zadarmo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zasvieti strom života, dopamín, slnko na dotyk ruky aj lodný uzol Čítajte

Čo bolo výzvou tento rok?

Stretli sme sa s výraznými finančnými problémami. Avšak každý ročník je výzvou po viacerých stránkach. Napríklad aj po tej dramaturgickej, keďže sa snažíme namiešať správny počet a charakter diel.

Tým, že sme multižánrový festival určený širokej verejnosti, tak je pre nás dôležité, aby na festivale bolo niečo aj z technológií, niečo pre deti, ale aj náročnejšie, konceptuálne diela. Samozrejme financie výrazne ovplyvňujú dramaturgiu.

Biela noc 2023 v Bratislave od 29. septembra do 1. októbra,

v Košiciach od 6. do 8. októbra.

Minulý ročník bol veľmi digitálny. Tento rok máme viac fyzických, monumentálnych, priestorových inštalácií vo verejnom priestore, ale aj v interiéroch. Snažíme sa o to, aby boli návštevníci viac vo fyzickom kontakte s dielami.

Výzvou boli aj lokácie. Festival sa tento rok koná počas volieb. Veľká časť diel je v exteriéri, či už v Bratislave, alebo v Košiciach. Mnoho objektov je priestranných a majú niekoľko ton. Nebolo ľahké nájsť vhodné priestory a aj keď sme ich našli, bol problém napríklad s váhou diel a nosnosťou podlažia, s odstupom, veternosťou, prístupom kamióna či s prívodom elektriny.

V Košiciach nie sme takmer vôbec na Hlavnej ulici: je tam potôčik, cyklotrasa, koľajnice, historická dlažba. Chýbajú tam priestrannejšie námestia. Preto sme museli ísť napríklad do mestského parku či Kasární, kde je menej technických obmedzení.

Ako je na tom finančná podpora festivalu?

Tento rok sme dosť bojovali s rozpočtom. Bol moment, keď sme si mysleli, že tento ročník ani nebude. Prvýkrát v histórii sme nedostali grant z Fondu na podporu umenia, čo bolo pre nás veľké prekvapenie a sklamanie zároveň. Odstúpili nám aj viacerí dôležití partneri zo súkromného sektora.

Napriek tomu sme sa pozviechali. Stretli sme sa s veľkou vlnou podpory a solidarity umelcov a partnerských inštitúcií, ktorí napríklad znížili honorár alebo dokonca do toho šli bez nároku na honorár. Vďaka týmto gestám sme schopní festival realizovať, no nie je to dlhodobo udržateľné.

O to viac si vážime našich stabilných partnerov, ktorí s nami ostali aj v neľahkom období. Dúfam, že budúci rok sa podpora kultúry reštartuje.

Festival Biela noc tento rok bojoval s rozpočtom. (zdroj: Martina Mičuchová)

Neuvažovali ste teda nad inými mestami, kde by ste mohli festival presunúť?

Veľa miest nás kontaktuje s tým, že by chceli Bielu noc. No je to, žiaľ, aj vec financií. Už len získať granty a partnerov pre existujúce dve mestá je náročné.

Keď je aj dielo vyrobené, treba ho presunúť, nainštalovať, nasvietiť, okrem toho ho treba strážiť. Len réžia každého diela je taká finančné náročná, že na ňu regionálne mestá nemajú financie. A to platí aj v prípade, keď už je najväčšia položka spojená s výrobou diel zaplatená. Sme však tomu otvorení.