Ich horská chata vyzerá ako splnený sen. Namiesto voľného dýchania sa tam však dusia vo vlastnej šťave

Filmový Cinematik priniesol víťazné filmy z Cannes a Berlinale.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

PIEŠŤANY. Po dovolenkovom období vída človek množstvo fotografií svojich kamarátov, na ktorých sa usmievajú niekde v horách či pri mori. Málokto však dovidí za tie úsmevy. Prežili naozaj len bezstarostný, ničím nerušený relax? Aj v očarujúcej prírode sa môže poľahky odohrať čosi iné. Festival Cinematik v Piešťanoch, ktorý sa konal od 12. do 17. septembra, to predviedol hneď v niekoľkých filmoch. Vrátane víťazov z Cannes či Berlinale.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To „čosi iné“ je všetko možné, len nie bezstarostnosť. Naopak, v prírodnej kulise sa starosti vyplavujú na povrch. Od vnútorných pochybností a tápania cez trpké uvedomenie si svojich slabostí až po nepriznané viny. V obkolesení prírodných krás sa odkrýva to potláčané v človeku. Neraz aj nepekné.

Čo je to za vzťah?

V horskej chate v Alpách žije úspešná spisovateľka Sandra so svojím manželom a jedenásťročným synom. Nejeden festivalový divák si asi pri pohľade na ich miesto pobytu povedal, že je to ako splnený sen. Ale obyvatelia tejto chaty pod skalnými štítmi žiadny sen nežijú. Namiesto voľného dýchania sa tam dusia vo vlastnej šťave.

A pritom to spočiatku vyzerá tak, že so Sandrou by sa dalo vychádzať v pohode. Pôsobí ako fajn žena. Pri rozhovore so študentkou, ktorá o nej chce písať, je prívetivá, snaží sa o uvoľnenú atmosféru, zaujíma sa aj o jej život. To všetko sa však neskôr na súde zvrtne do prekvapivej otázky, či Sandra túto študentku nezvádzala.

Na súde sa ocitne pre podozrenie z vraždy svojho manžela. Neprežil pád z okna jeho pracovne. Krátko predtým, keď robila Sandra rozhovor so študentkou, si pustil neznesiteľne nahlas hudbu, aby ich vyrušoval. Čo je to vlastne za vzťah?