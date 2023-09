Novinky na Netflixe a Apple TV+: Hviezdne supermodelky odhalia v novom dokumente svoje tajomstvá

Pozrite si prehľad noviniek.

Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell and Cindy Crawford v novej sérii The Super Models. (Zdroj: Apple TV+)

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

UTOROK (19. 9. 2023)

The Saint of Second Chances

Netflix uvedie dokument The Saint of Second Chances o rodine legendárneho promotéra a majiteľa Major League Baseball Billa Veecka. Meno Veeck sa stalo legendárnym a notoricky známym v profesionálnom bejzbale, keď predstavili zábavu na ihriskách. Všetko sa to však zastavilo, keď Mike vyhodil do vzduchu kariéru svojho otca. Mladší Veeck, vyhnaný z hry, ktorú miloval, strávil niekoľko nasledujúcich desaťročí tápaním zo dňa na deň.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/TgnxwkUbI_g

STREDA (20. 9. 2023)

The Super Models

Apple TV+ uvedie dokumentárnu sériu The Super Models o kariérach modeliek Naomi Campbell, Cindy Crawford, Lindy Evangelista a Christy Turlington, ktoré sa stretli v 80. rokoch v New Yorku a vytvorili ikonickú skupinu.