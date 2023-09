Jesenné kinopremiéry: Ďalší Barbenheimer v slovenských kinách nehrozí

Do kín mieri niekoľko filmov, ktoré majú ambície zarobiť alebo získať Oscary. Alebo oboje.

Do slovenských kín mieri niekoľko očakávaných filmových hitov, ktoré majú ambície zarobiť veľa peňazí alebo získať Oscary. Alebo oboje. Môžeme však čakať ďalšieho Barbenheimera?

Filmovým trhákom leta sa stala kombinácia dvoch úplne odlišných filmov od veľmi výrazných filmových tvorcov: Barbie Grety Gerwin a Oppenheimer Christophera Nolana. Vznikol z toho na sociálnych sieťach fenomén Barbenheimer, ktorého vtipnosť spočívala v kombinácii nekombinovateľného.

Ten fenomén by teraz nejedno štúdio rado zopakovalo, hoci doteraz vládla veľká obozretnosť pri plánovaní premiér, aby sa predpokladané kasové trháky nenasadzovali v rovnakom termíne.

Z ponuky filmov, ktoré sú do konca roka ohlásené, to na nič podobné nevyzerá. Hoci internety (alebo skôr marketingové oddelenia filmových štúdií) hneď skombinovali ďalšie dva filmy s rovnakým dátumom štartu (na Slovensku sú posunuté) – Labkovu patrolu vo filme (Paw Patrol) s hororom Saw X na Paw X, ide o neporovnateľnú situáciu.

Možno obľúbení detskí psíkovia zarobia toľko, čo Barbie, lebo na detské filmy si musia kupovať lístky aj rodičia, horor Saw X však nevyzerá na druhého Oppenheiemera. Na čo sa bez ohľadu na Barbenheimera môžeme tešiť?

Hercule Poirot v Benátkach

Aktuálne už v slovenských kinách premietajú prvý jesenný hit s oscarovými ambíciami Prízrak v Benátkach v réžii Kennetha Branagha. Ten sa už tretíkrát vracia k postave Hercula Poirota v menej známej detektívke Agathy Christie s hororovým nádychom a hviezdnym obsadením.