Daniel Dangl: Niektorí politici sa vedia smiať, niektorí nie. A to strašne veľa napovedá

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Ešte donedávna mu v slovenskom mediálnom priestore veľmi chýbala Partička ako jedinečný program, kde humor vzniká spontánne a neopakovateľne. Ale nová šou Možné je všetko! to zmenila.

Scenárista, režisér aj moderátor DANIEL DANGL ju považuje za viac ako dôstojnú náhradu a neskromne si myslí, že oproti takému Rumunsku, ktoré patrí k takmer 30 krajinám, kde vyrábajú lokálne verzie tejto francúzskej šou, to na Slovensku robíme neporovnateľne lepšie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Učí sa preto lepšie moderovať, k herectvu sa vrátiť nechystá, k päťdesiatke si chce založiť rockovú kapelu. Zaujímajú ho dejiny a občas prekvapí spoločnosť že nejaký herec, "chechtálek", vie aj niečo viac.

Hovorí, že humor má veľkú moc odhaľovať pravdu i lož, no politický kabaret v televízii považuje za prekonaný formát, ktorý predbehli sociálne siete.

Prvé diely novej zábavnej šou Možné je všetko! sú už vonku. Splnili sa vaše očakávania? Alebo vás pri nakrúcaní niečo prekvapilo, zaskočilo, že vypálilo úplne inak?

Na nakrúcanie pilotných dielov sme sa veľmi poctivo pripravovali, lebo nám veľmi záležalo na tom, aby všetko správne klaplo. A ono sa to fakt aj udialo, čo nebýva štandardným javom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Herečka Ivana Chýlková: Svoju výšku som za hendikep nikdy nepovažovala Čítajte

Na druhej strane, keď všetko ide viac-menej dobre, aj tak mám potom obavy, či je to v konečnom dôsledku dobrý výsledok. Som skeptik, našťastie je okolo mňa skvelý tím ľudí, čo to pripravuje.

Aké ste dostali prvé reakcie?

Veľmi pozitívne, písali mi ľudia aj z konkurenčných médií, moderátori či kolegovia, že sa už dlho tak nenasmiali. Taká pochvala poteší najviac.

Ide o francúzsky licencovaný formát Anything Goes. Ako ste sa k nemu dostali?

Ono to má takú komplikovanejšiu genézu. Zhruba pred 5-6 rokmi sme uvažovali nad realizáciou tejto relácie v Čechách. Mala to byť náhrada za českú Partičku, len sa na to nenašla vôľa.

No a teraz mi zavolal Pepe Majerský, že mám takú jednu vec na stole, volá sa to Anything goes, chcela by to robiť Markíza. Hovorím: To nemyslíš vážne! Veľmi ma potešilo, že sa na Slovensku objavilo presne to, čo sme chceli robiť v Čechách.

Museli ste sa pre túto šou naučiť niečo nové, čo ste doteraz nevedeli?

Áno, moderovať, lebo ja nie som bohvieaký moderátor.

Doteraz ste nevedeli, a už viete?

Neviem ešte stále, učím sa to, ale mám pred tým veľký rešpekt. Postaviť sa pred kamery, divákov a viesť osem známych osobností, aby vás rešpektovali a počúvali, aby vás počúval celý národ a pozeral sa na vás, aby ste sa nestrápnili, nie je vôbec jednoduchá úloha.