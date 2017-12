Julia Robertsová sa chystá na Broadway

NEW YORK - Americká filmová hviezda Julia Robertsová sa na budúci rok po prvý raz predstaví na divadelných doskách newyorskej Broadway. Noviny The New York Times píšu, že tridsaťsedemročná herečka sa objaví v inscenácii súčasného amerického dramatika ...

1. aug 2005 o 9:00

Predpokladá sa, že bude vystupovať tri týždne na jar. Režírovať ju bude Joe Mantello. Producent David Stone tvrdí, že Juliini hereckí partneri ešte nie sú známi, iba sa hľadajú.

Rodinná dráma Three Days of Rain bola prvý raz uvedená v New Yorku v roku 1997 - nie na Broadway, ale v divadle Manhattan Theatre Club. Dej dvoch dejstiev hry oddeľuje 35 rokov a herci hrajú najprv deti, a potom ich rodičov.

Mantella povedal, že nemá pochybnosti o tom, že Julia Robertsová na divadelnom pódiu uspeje, aj keď má len minimálne divadelné skúsenosti. Ona sama každopádne priznáva, že už teraz je nervózna. "Keď príde čas premiéry, budem zrelá na mŕtvicu," povedala pre The New York Times. "Ale hrôza je súčasťou vzrušenia."

Účinkovanie v divadle je prvým vystúpením, ku ktorému sa Robertsová zaviazala potom, čo sa jej minulý rok v decembri narodili dvojičky. V kine sme ju naposledy videli vo filme Stevena Soderbergha Dannyho dvanástka. (čtk)