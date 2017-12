CD

nové CD na trhu

1. aug 2005 o 8:30

Jamiroquai - Dynamite

Sony BMG

Jeden zo symbolov hudby prvej polovice deväťdesiatych rokov prerušil štúdiovú pauzu a vrhol sa do nahrávania. V rádiách už odušu rotuje nadupaný singel Feels Just Like It Should, v televíziách ešte podporovaný vydareným videoklipom. A album, ktorý Jamiroquai pripravil (v spolupráci so známym producentom Mikeom Spencerom) ponúka ešte niekoľko chytľavých melódií. Prvé recenzie vo svetovej tlači na nové dielo tohto britského milovníka funky a autora megahitoviek ako Space Cowboys alebo Cosmic Girl sa zhodujú, že Dynamite je jeho dosiaľ najprepracovanejšou a hudobne najpestrejšou nahrávkou.

Keith Jarrett Radiance

ECM records/ Divyd

Renomovaný jazzový pianista Keith Jarrett sa po dlhej pauze opäť vrátil k sólovému preludovaniu a mníchovský producent Manfred Eicher sa rozhodol zvečniť to na albume, ktorý vyšiel k majstrovým šesťdesiatinám. Do zoznamu k dnes už klasickým koncertným nahrávkam z Kolína či La Scaly tak pribudol záznam z Jarrettových improvizácií pred publikom v Tokiu a Osake, ktoré vznikli v októbri 2002. Elektrizujúce hranie si budete môcť vychutnať aj na prvom DVD nosiči, ktorý na tejto značke vôbec vznikol. Na trhu by sa mal ocitnúť ešte tento rok.

Antonín Dvořák - Slovanské tance

Česká filharmonie, diriguje Václav Talich. Vydal Supraphon.

Pražský Supraphon sa ku klenotom zo svojho archívu správa viac než vzorne - po sérii nahrávok zachytávajúcich dirigentské umenie Karla Ančerla prišla na rad samostatná edícia venovaná legendárnej osobnosti klasickej hudby 20. storočia. Václav Talich (1883 - 1961) bol mužom, ktorý z Českej filharmónie vypiplal špičkový svetový orchester (a bol to práve on, kto stál po druhej svetovej vojne aj pri zrode Slovenskej filharmónie). V roku 1950 pripravil nesmrteľnú nahrávku Slovanských tancov, ktorá založila interpretačnú tradíciu tohto obľúbeného diela Antonína Dvořáka - a tá preto teraz odštartovala vydávania digitálne remasterovaných Talichových záznamov. (her)