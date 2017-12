Som hrdá na talent, ktorý mám

Natasha Bedingfield - I Bruise Easily



Oh...yeah

My skin is like a map, where my heart has been

And I can't hide the marks, but it's not a negative thing

So I lay down my guard, drop my defenses, down by my clothes

I'm learning to fall, with no safety net, to cushion the blow

I bruise easily, so be gentle when you handle me

There's a mark you leave, like a love heart carved on a tree

I bruise easily, can't scratch the surface without moving me

Underneath I bruise easily, I bruise easily

I found your finger prints on a glass of wine

Do your know you're leaving them all over this heart of mine too

If I never take this leap of faith I'll never know

So I'm learining to fall with no safety net to cushion the blow

I bruise easily, so be gentle when you handle me

There's a mark you leave, like a love heart carved on a tree

I bruise easily, can't scratch the surface without moving me

Underneath I bruise easily, I bruise easily

Anyone who, can touch you, can hurt you, or heal you

Anyone who, can reach you, can love you, or leave you

So be gentle

So be gentle

So be gentle

So be gentle

I bruise easily, so be gentle when you handle me

There's a mark you leave, like a love heart carved on a tree

I bruise easily, can't scratch the surface without moving me

Underneath I bruise easily, I bruise easily

I bruise easily, so be gentle when you handle me

There's a mark you leave, like a love heart carved on a tree

I bruise easily, can't scratch the surface without moving me

Underneath I bruise easily, I bruise easily

I bruise easily

I bruise easily

Natasha Bedingfield - Som ľahko zraniteľná



Oh...yeah

Moja pokožka je ako mapa, kde už bolo moje srdce.

A neviem ukryť stopy, to však nie je zlé.

Tak odkladám ochranu, prestávam sa brániť pod mojím oblečením.

Učím sa padať bez záchrannej siete, ktorá by stlmila dopad.

Som ľahko zraniteľná, zaobchádzaj so mnou jemne.

Značka, ktorú si zanechal ako srdce lásky vyrezané do stromu.

Som ľahko zraniteľná, nemôžeš poškriabať iba povrch, aby to mnou nepohlo.

Vnútri som ľahko zraniteľná, hneď sa mi robia modriny.

Našla som odtlačky tvojho prsta na pohári vína.

Uvedomuješ si to, že také isté nechávaš na mojom srdci?

Lenže ak sa nikdy neodvážim na tento prejav viery, nikdy nepochopím.

A tak sa učím padať bez záchrannej siete, ktorá by stlmila dopad.

Som ľahko zraniteľná, zaobchádzaj so mnou jemne.

Značka, ktorú si zanechal ako srdce lásky vyrezané do stromu.

Som ľahko zraniteľná, nemôžeš poškriabať iba povrch, aby to mnou nepohlo.

Vnútri som ľahko zraniteľná, hneď sa mi robia modriny.

Ktokoľvek, kto sa ťa môže dotknúť, môže ťa zraniť alebo vyliečiť.

Ktokoľvek, kto ťa môže dosiahnuť, môže ťa ľúbiť alebo opustiť.

Tak buď jemný.

Buď jemný.

Buď jemný.

Buď jemný.

Som ľahko zraniteľná, zaobchádzaj so mnou jemne.

Značka, ktorú si zanechal ako srdce lásky vyrezané do stromu.

Som ľahko zraniteľná, nemôžeš poškriabať iba povrch, aby to mnou nepohlo.

Vnútri som ľahko zraniteľná, hneď sa mi robia modriny.

Som ľahko zraniteľná, zaobchádzaj so mnou jemne.

Značka, ktorú si zanechal ako srdce lásky vyrezané do stromu.

Som ľahko zraniteľná, nemôžeš poškriabať iba povrch, aby to mnou nepohlo.

Vnútri som ľahko zraniteľná, hneď sa mi robia modriny.

Som ľahko zraniteľná,

som ľahko zraniteľná.