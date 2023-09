Kto z nich nám to dovolil? pýtali sa. Vedeli, že ak chcú prežiť, musia zjesť kamarátov

Hráči rugby prežili v mrazivých Andách 72 dní.

SAN SEBASTIÁN. Tie sekundy boli neznesiteľné, hoci ich bolo len pár.

Jeden za druhým hynuli pasažieri letu z Montevidea do Santiaga de Chile, keď sa ich lietadlo zrútilo v Andách. Každý náraz, vymrštenie tiel alebo prepichnutie ich častí bolo zobrazené detailnejšie a presnejšie, ako by sa dalo zniesť. Vietor a mráz, čo pri tej tragédii tvorili kulisu, to ešte zhoršili, lebo sa okamžite zaborili pod kožu.

Keď sa táto sekvencia konečne skončila, publikum si vydýchlo tak hlasno, že to až v sále zahučalo. Dokonca sa na krátku chvíľu zasmialo, aby uvoľnilo svoje napätie.

Na plátne sa vzápätí zjavil pilot. Boli to jeho posledné chvíle. Ledva dýchal a z úst mu tiekla krv, no chcel ešte niečo povedať. Jeden mladý muž sa k nemu sklonil, aby počul, čo šepká.

Nech je Pán s vami.

Havária z 13. októbra 1972 s hráčmi rugby na palube dostala v ľudskom povedomí až mýtickú podobu. Bolo to obrovské nešťastie, alebo zázrak? Málokto vtedy vedel, ako si to na to odpovedať. Inšpirovaní boli filmári, novinári i viacerí spisovatelia.

K príbehu mladíkov, ktorí v zasnežených horách prežili sedemdesiat dva dní bez teplého oblečenia aj bez potravy, sa teraz vrátil aj režisér Juan Antonio Bayona s filmom Snežné bratstvo, pretože je ešte veľa vecí, ktoré neboli vypovedané.

Najväčšia dilema ich života

Dospievajúci muži na palube práve končili vysokú školu. Čakali ich roky rodinného a pracovného života, výlet na turnaj v Čile bol vlastne poslednou príležitosťou spoločne využiť bezstarostné časy.

Boli veriaci, hrali za kresťanský klub. No termíny ako utrpenie či láska k blížnemu poznali len teoreticky.