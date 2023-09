Radšej nech to tu zaplavia, vraveli ľudia. Vodné dielo im ničilo život, hoci nikdy nevzniklo

O kauze Slatinka vznikla výborná inscenácia.

Hodnotenie 8 / 10 Sme krajina: Príbeh ľudí, priehrady a času Zhrnutie: Keď na pôde regionálneho divadla vznikne dielo, ktoré je rovnako dôležité pre svojich divákov, ako aj pre celé Slovensko, je veľký dôvod na radosť.

Plán postaviť vodné dielo Slatinka, ktoré malo zlepšiť život na Pohroní, vznikol v roku 1954. Jeho výstavba a s ňou aj zaplavenie obce Slatinka, sa však neustále odkladala. Jedinými reálnymi krokmi, ktoré štát v tomto smere podnikol, bolo šikanovanie obyvateľov dediny.

Stavebná uzávera znamenala, že nikto nemohol stavať ani dostavovať, rekonštrukcie už stojacich domov boli obmedzené. Na trati blízko obce najskôr prestal zastavovať vlak, neskôr do nej už ani nezachádzal autobus. Zrušila sa pošta, obchod, lekár zavrel ambulanciu.

Štát odkúpil alebo vyvlastnil domy a pozemky, no len pramálo riešil to, čo ďalej bude s ich životom. Po revolúcii sa do prípadu zapojili aj aktivisti, ktorí videli, že so zaplavením obce by sa zničili nielen životy, ale aj unikátne ekosystémy.

Definitívne a oficiálne sa výstavba tohto projektu zastavila až minulý rok. Zostal po ňom príbeh plný absurdít a nespravodlivosti.

Vodné dielo potrebovalo nadhľad

Divadelná Nitra 2023 Festival Divadelná Nitra sa koná od 22. do 27. septembra a predstavia sa na ňom inscenácie zo štyroch krajín. Hlavný program sa skladá zo štyroch zahraničných titulov a ôsmich slovenských inscenácií.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene uviedlo minulú sezónu inscenáciu Sme krajina: Príbeh ľudí, priehrady a času, ktorý zaujal domáce aj zahraničné festivaly a uvádza ho aj Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra.

Svojím príbehom do dramaturgie Divadelnej Nitry zvolenská inscenácia výborne zapadá. Enviromentálne témy, malé aj veľké katastrofy, ktoré s nimi súvisia, sú jednou z hlavných línií festivalu.

Sme krajina je však zaujímavá aj v mnohých iných rozmeroch. Otvára traumu, ktorá desiatky rokov ničila životy.