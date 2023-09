Kultúrne tipy: Bratislavu rozsvieti Biela noc aj najlepšie ilustrácie, Košice rozozvučia džezové tóny

Kam za kultúrou od 29. septembra do 6. októbra?

Divadelný Spiš

28. september - 8. október v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi

Divadelný Spiš predstavuje medzinárodnú divadelnú prehliadku profesionálnych divadiel na východnom Slovensku. Počas 11 dní sa na štyroch scénach predstaví 13 divadiel. Tie odohrajú spolu 14 inscenácií a prinesú rôzne žánre: komédie, drámy, muzikál, rozprávku, aj pouličné divadlo. Do Spišskej Novej Vsi pricestujú aj dvaja zahraniční účastníci.

Na Spiš zavítajú viaceré súbory z Bratislavy, ako Divadlo GUnaGU, Divadlo Aréna, Teatro Wüstenrot, ale tiež Divadelné centrum Martin, Divadlo Jonáša Záborského z Prešova a s rozprávkou Mestské divadlo Actores z Rožňavy. Domáce prostredie bude okrem hostiteľského Spišského divadla reprezentovať Divadlo Kontra s čiernou komédiou Lebka z Connenmary.

Diváci môžu očakávať mnohé herecké osobnosti ako Božidaru Turzonovovú, Martina Hubu, Zuzanu Kocúrikovú, Zuzanu Tlučkovú, Maroša Kramára či Zuzanu Porubjakovú. Vyvrcholením festivalu bude monodráma Patricka Süskinda – Kontrabas z repertoáru Štúdia L+S.

Inscenácia Dokonalé dieťa - séria trefných skečov o súčasnom rodičovstve v réžii Jána Luterána s hudbou Martina Geišberga. (zdroj: Divadelný Spiš)

Festival Biela noc

29. september - 1. október v Bratislave

Festival Biela noc naplní ulice Bratislavy svetelným dizajnom, digitálnym umením, performanciou či hudbou. Tento rok chce byť festival vo fyzickom kontakte s návštevníkmi, a preto sa predstaví s monumentálnymi objektami.

Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na labyrint na Primaciálnom námestí, či na monumentálnu inštaláciu Uzol od BN label, alebo na objekt Laca Saba, ktorý bude na Hlavnom námestí. Jeho dielo vychádza z tvaru protitankovej hviezdice - známej aj ako český ježko.

Festival objavoval aj nové lokality. Biela noc prvýkrát spolupracuje s kinom Lumiére, ktoré aktuálne sídli v budove Slovenskej národnej galérie, kde sa odprezentuje Pavilón CE ZA AR. Novinkou bude aj projekcia na Tower 115 v Bratislave, ktorá je obkolesená mrakodrapom a novými budovami.

Klaus Obermaier: Dopamine. (zdroj: Biela noc)

Dožinky na hrade Červený Kameň

30. september - 1. október na Hrade Červený Kameň

Posledný septembrový a prvý októbrový deň bude v Múzeu Červený Kameň patriť zberu kultúrnej úrody. Ide o nové podujatie s názvom Dožinky. K vrcholom podujatia bude patriť Čaj o piatej DeLuxe – prepojenie odborných diskusií s podávaním čaju v porceláne, čajových špecialít a koncertu súčasnej klasickej hudby.

Histórii sa bude venovať tiež prezentácia výstavy v progrese – Za portrétom, kurátorský výklad Kabinet kuriozít Rudolfa Pálffyho či výklad hradnej historičky Víno na panstve., ktorý bude spojený s degustáciou vín miestnych vinárov.

Program je pripravený aj pre detských návštevníkov a rovnako sa predstaví aj hudobník Martin Geišberg s kapelou.

(zdroj: hradcervenykamen.sk)

Bratislava v pohybe

2. - 21. október v Bratislave

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe začne svoj 27. ročník. Počas siedmich večerov predstaví osem umeleckých projektov z Belgicka, Francúzska, Talianska, Veľkej Británie a Slovenska.

Dramaturgia festivalu sa tento rok zamerala na prezentáciu belgického súčasného tanca. Belgickí tvorcovia dlhodobo určujú trendy vývoja súčasného tanca v Európe a to i vďaka silnému zázemiu a významnej inštitucionálnej podpore. Pre ich diela je charakteristické experimentovanie a prepájanie tanca s činohernými vyjadrovacími prostriedkami, filmom, výtvarným umením a novými technológiami.

Festival otvorí flámsky súbor Ultima Vez s choreografiou Wima Vandekeybusa Hands Do Not Touch Your Precious Me v Slovenskom národnom divadle. Výnimočnosť večera zvýrazní aj to, že sa na javisku objaví sám režisér a choreograf Vandekeybus.

Výstava venovaná pamiatke Erika Bindera

3. október - 24. november v Galérie Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1, Bratislava

Výstava NE(S)PÚTANÍ, venovaná pamiatke výtvarníka Erika Bindera, ktorý zomrel v júni, predstavuje diela siedmich umelcov. Tí sa výrazným spôsobom vymanili z konvencií a tvorili s autenticitou a vášňou. Ide o Jána Bátoreka, Stana Černého, Andreja Dúbravského, Petra Kalmusa, Otisa Lauberta, Ildikó Pálovú a Erika Bindera.

"Celý život som prežil s výtvarníkmi, viem aké zložité je vytvárať skutočné umelecké diela a ostať verný svojmu presvedčeniu – často dlhé roky bez výraznejšej podpory, bez materiálneho zázemia, životných istôt, " hovorí kurátor výstavy Ivan Jančár.

"Výstavu sme začali pripravovať ešte minulý rok a 5. júna tohto roku nás opustil jedinečný výtvarník Erik Binder, preto sme sa rozhodli venovať túto výstavu jeho pamiatke," dodáva Jančár.

Erik Binder. (zdroj: Andrej Brtáň)

Medzinárodný Jazzový Festival Košice

3. - 5. októbra v Košiciach

Už 27. krát rozozvučia Košice džezové tóny slovenských i zahraničných hudobníkov. Medzinárodný džezový festival v Košiciach je druhým najstarším festivalom tohto žánru na Slovensku a jeho uplynulých 26 ročníkov sa stalo pevnou súčasťou koncertného diania na Slovensku.

Festival prezentuje slovenské interpretačné umenie s repertoárom v objavnej dramaturgii, s dielami pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby a spolu so zahraničnými účinkujúcimi prináša slovenských interpretov v medzinárodných zoskupeniach. Viackrát sa stal miestom podpory vzniku, uvádzania a šírenia nových diel pôvodnej tvorby a slovenského interpretačného umenia.

Tento ročník môžu návštevníci osláviť odkaz zakladateľa festivalu Gejzu Szabadosa a vzdať úctu jeho hudobnému odkazu. Počas troch dní sa predstavia umelci zo Slovenska aj zahraničia: Oliver Palko, The Bureau, Club Nikol Bóková Trio, Dan Owen, Dan Barta & Robert Balzar Trio, AMC Trio & Andy Middleton, Ruggero Robin Trio, Citrus Sun presented by Bluey from INCOGNITO.

(zdroj: ijf.sk)

Bienále ilustrácií Bratislava

4. október - 3. december v Bratislave

Bratislava každý druhý rok ožíva medzinárodnou oslavou ilustrácií. Bienále ilustrácií prinesú tento rok 275 ilustrátorov a ilustrátoriek z 36 krajín s 2072 ilustráciami z 355 kníh. Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež predstaví to najlepšie, čo za posledné dva roky vzniklo.

Svetové ilustrácie zaplnia počas dvoch mesiacov centrum hlavného mesta. Všetky výstavy a sprievodné programy budú v pešej dostupnosti historického jadra Bratislavy a umožnia tak spojiť slávnosť ilustrácií s prehliadkou a spoznávaním mesta.

Aktuálny ročník je venovaný významnému slovenskému ilustrátorovi, maliarovi, grafikovi a sochárovi Miroslavovi Cipárovi. Ten stál pri vzniku samotného bienále a vytvoril aj jeho logo.