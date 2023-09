Jeho matka si v obchode vybrala gauč a odmieta z neho vstať. To sú problémy, nie korupcia

Ewan McGregor prežíva čiernu moru.

SAN SEBASTIÁN. David si myslel, keď šiel s mamou do obchodného domu s nábytkom, že to rýchlo vybaví. Kúpia komodu, po ktorej túži, potom zabehne domov za manželkou a deťmi a po ceste vyzdvihne tortu na oslavu.

No skôr, ako sa stihol medzi modelovými izbami zorientovať, jeho mama zmizla.

Našiel ju, ako sedí na mimoriadne drahom gauči a odmieta z neho vstať. Dokonca mu aj odmieta povedať, prečo sa z neho nechce pohnúť, prosto je to tak. David to nechápe a netuší, ako to má vyhodnotiť.

Už v ňom len stúpa stres a ten sa mení na čisté zúfalstvo.

Matka ako zlý sen

V posledných rokoch bolo na svetových festivaloch badať mimoriadne úsilie dramaturgov reagovať na všetky bolesti našej planéty. Imigračné vlny, vojny, chudoba, málo solidarity medzi ľuďmi, politická korupcia, klimatická kríza – takéto filmy napĺňajú program možno aj viac, ako diváci dokážu zniesť.

Je potom vždy osviežujúce, ak nejaký festival ponúkne vo svojom výbere aj čosi iné. Tento rok sa to stalo v San Sebastiáne.

Španieli nezabudli na to, že veľké témy možno nájsť aj v osobných životoch. Že keď v noci zaspávame, zvyčajne nemyslíme na korupciu, ale na to, čo sa nám stalo v práci alebo v našich intímnych vzťahoch.

Príbeh Davida z filmu Mother, couch! spadá do tejto kategórie.