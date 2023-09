Na neskúsené dievča si už nikto nespomenie. Kylie Minogue je popovou expertkou a chce si užívať prítomnosť

Aktuálne jej vyšiel nový album Tension.

Z Austrálie pochádza hneď niekoľko svetových hudobných hviezd. Kapely AC/DC, INXS, Midnight Oil, Nick Cave... No a do prvej kategórie patrí aj speváčka, ktorá vstúpila do sveta pop kultúry ešte ako tínedžerka. Dnes má 55 rokov, zdolala rakovinu, prešla si nejedným rozchodom a je stále neprehliadnuteľná. Boduje aj jej najnovší album Tension, ktorý vyšiel pred pár dňami. A je to tanečný pop, ktorý odkazuje aj na 80. alebo 90. roky, keď sa Kylie Minogue preslávila.

Začínať od nuly

Sama tvrdila, že keď v hudbe začínala, nevedela o tom nič. Nemala vraj takú danosť ako ľudia, ktorým ide všetko tak akosi prirodzene, samo od seba. Musela sa všetko naučiť a veľakrát pri tom narazila. Po pádoch sa však naučila vstávať. Až sa vypracovala do stavu, keď o nej Nick Cave povedal, že Minogue je to najlepšie, čo sa mohlo austrálskej hudbe stať.

Jej prvé pesničky boli nasiaknuté naivitou osemdesiatych rokov. The Loco-Motion alebo (narýchlo zbúchaný) hit I Should Be So Lucky perfektne zastupovali jej debutový album Kylie (1988), ktorý išiel na dračku.

Tento úspech motivoval aj Jasona Donovana, s ktorým Minogue účinkovala v seriáli Neighbours (a tvorili zároveň pár), aby si vyskúšal hudobnú dráhu. Spoločne naspievali populárnu skladbu Especially for You.

Kylie Minogue začala vydávať album za albumom, každý rok prišla s novinkou. No netrvalo dlho a nastala pauza. Bolo to po rozchode s búrlivákom Michaelom Hutchenceom, spevákom kapely INXS, ktorý neskôr spáchal samovraždu. Kylie si pri ňom zakúsila aj bohémsky život v nočných kluboch.