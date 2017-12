V Moulin Rouge mala pôvodne hrať Sharleen Spiteri

1. aug 2005 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 1. augusta (SITA) - Speváčka americkej skupiny Texas Sharleen Spiteri dostala lukratívnu ponuku vo filme Moulin Rouge ešte pred Nicole Kidmanovou. Speváčka však túto prácu odmietla, pretože, ako tvrdí, nevie hrať. Sharleen priznala, že je šťastná, že druhou voľbou produkcie bola austrálska herečka a držiteľka Oscara. Ako vyhlásila, keby vo filmovom projekte zotrvala a sama hrala v úlohe krásnej kurtizány Satine, bol by to pravdepodobne prepadák. "Keby som to robila ja, zrejme by som to dosť pohnojila. V hudbe sa vyznám a tá ma zatiaľ celkom dobre živí," povedala speváčka.