J. Foxx by za vodnú spŕšku, akú dostal Cruise, rozdával facky

BRATISLAVA 1. augusta (SITA) - Herec Jamie Foxx v Miami varoval vtipkárov z radov novinárov, že ak na neho počas prezentácie jeho nového filmu Stealth skúsia niečo podobné, ako nedávno spravili Tomovi ...

1. aug 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 1. augusta (SITA) - Herec Jamie Foxx v Miami varoval vtipkárov z radov novinárov, že ak na neho počas prezentácie jeho nového filmu Stealth skúsia niečo podobné, ako nedávno spravili Tomovi Cruiseovi, zbije ich. Foxx bol podľa vlastných slov zhrozený vodným útokom na Toma Cruisea počas londýnskej premiéry filmu Vojna svetov. “Ak by mne niekto nastriekal do tváre vodu, natrhol by som mu zadok. Určite by ma za to zavreli,” povedal otvorene Foxx.

Foxx, ktorý si s Cruiseom zahral vo filme Collateral, obhajuje svojho kolegu a tvrdí, že herec si negatívny postoj novinárov nezaslúži. “Tom Cruise je ako Michael Jordan filmu. Vyzerá, ako by mal všetko a je to tak. Nikdy sa nepotkol, preto sa ľudia stále snažia podraziť mu nohy a tešia sa z každého jeho zaváhania,” vyjadril sa. Dokonca verejnosti ponúkol aj vysvetlenie, prečo sa Cruise tak krátko po rozchode s Penélope Cruzovou, zasnúbil s Katie Holmesovou. Vraj sa mu priznal, že je nerád sám a lepšie sa cíti vo vzťahu.