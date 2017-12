Po troch rokoch sa s novým albumom opäť hlási Craig David

1. aug 2005 o 17:15 SITA

BRATISLAVA 1. augusta (SITA) - Po troch rokoch od vydania albumu Slicker Than Your Average sa k slovu opäť hlási nekorunovaný kráľ 2stepu Craig David. Jeho tretí album s názvom The Story Goes už 8. augusta ohlási pilotný singel All The Way. Dlho očakávaný album by mal uzrieť svetlo sveta 22. augusta. Na singlovke All The Way s Craigom autorsky i producentsky spolupracoval Mark Hill. Spoločne dosiahli, že All The Way je dokonalým letným hitom, v ktorom sa spája funk so súčasným soulom. Pieseň je o láske, živote, nociach plných zábavy a odráža vraj posledné dva roky Craigovho života. Videoklip k singlu spevák natáčal v Londýne. Režírovalo ho duo Max a Dania zodpovedné napríklad za videoklip Little By Little skupiny Oasis.

Predchádzajúcich dvoch albumov Born To Do It a Slicker Than Your Average sa už po celom svete predalo viac ako 13 miliónov kópií, čím sa stal najpredávanejším európskym R&B interpretom a zároveň jediným britským spevákom R&B, ktorý dobyl Ameriku. Výpočet jeho úspechov zahŕňa aj nomináciu na ocenenie Grammy, deväť nominácií na Brit Awards, dve nominácie na MTV Video Music Awards a zisk dvoch cien MTV Europe Music Awards v roku 2001 ako najlepší britský i svetový R&B interpret.