Jimi Hendrix predstieral, že je gay, aby nemusel ísť bojovať

1. aug 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 1. augusta (SITA) - Nová biografia rockovej legendy Jimiho Hendrixa odhalila, že hudobník pred odvodovou komisiou predstieral, že je gay, len aby nemusel narukovať. Hendrixa na základe jeho sexuálnej orientácie preto v roku 1962 vyradili zo 101. vzdušnej divízie. Hneď na to odštartoval svoju hviezdnu kariéru, ktorá navždy zmenila definíciu rockovej gitary, predbehla svoju dobu a vyvrcholila vo Woodstocku v roku 1969, keď tu Hendrix zahral americkú hymnu. Gitaristovo klamstvo, ktoré je riadne zaznamenané v odvodových dokumentoch, vyšlo na svetlo sveta vôbec po prvýkrát v biografii spisovateľa Charlesa Crossa Room Full Of Mirrors.

Hendrix vždy pred tlačou tvrdil, že ho neodviedli preto, lebo si zlomil členok počas parašutistického výskoku. Jeho zdravotný záznam však žiadne takého zranenie neuvádza. Ako Cross vo svojej knihe uviedol, podľa záznamu posádkového psychiatra sa Hendrix niekoľkokrát posťažoval, že sa zamiloval do jedného z vojakov. Vyšlo mu to, pretože kapitán John Halbert nakoniec rozhodol o jeho prepustení z armády pre "homosexuálne tendencie". Stalo sa tak štyri roky predtým, než spevák Arlo Guthrie v protestnej piesni Alice’s Restaurant jasne naznačil, ako sa takýmto spôsobom dá vyhnúť vojne. Hendrixov sexuálny apetít na ženy bol doslova legendárny a to nenecháva nikoho na pochybách, že by jeho historka s homosexualitou mala byť pravdivá. Ako uvádza Cross, gitaristova lož nebola ani politicky motivovaná. Pretože neskôr otvorene vystupoval proti komunizmu a nepriamo schvaľoval vojnu vo Vietname. Vraj sa chcel iba vyhnúť vojne a hrať na gitare. Taktiež nechcel ísť do väzenia, ktoré si po krádeži niekoľkých áut v Seattli už predtým