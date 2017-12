Debut J. Simpsonovej

2. aug 2005 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 2. augusta (SITA/Reuters) - Americká speváčka Jessica Simpsonová sa tento týždeň vôbec po prvýkrát predstaví na striebornom plátne. Bude to vo filmovej verzii populárneho televízneho seriálu zo 70. rokov The Dukes of Hazzard. Jessica tu stvárni zmyselnú Daisy Duke, ktorú televízni fanúšikovia doslova zbožňovali. Speváčka si sama vyžiadala túto rolu, kde sa divákom predvedie v tesných bikinách a veľmi krátkych šortkách. Ako vyhlásila, keď jej filmový debut vyjde, rada by pokračovala v tejto kariére i naďalej.