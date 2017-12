Ashton Kutcher žiada od Adriena Brodyho jeho Oscara

2. aug 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 2. augusta (SITA) - Americký herec a moderátor Ashton Kutcher požiadal herca Adriena Brodyho o jeho zlatú sošku Oscara potom, čo ho úspešne nachytal vo svojej relácii Punk'd. Aj napriek tomu, že mnoho filmových odborníkov sa v roku 2003 zhodlo na tom, že si Brody za úlohu vo filme Pianista Oscara zaslúži, Kutcher tvrdí, že nikto, kto sa dá takto ľahko dobehnúť, by ho nemal vlastniť. "Od človeka, čo má Oscara, čakáte, že odhalí každého herca. Po a, buď by mal každý z môjho tímu dostať Oscara, alebo po b, by ho mal Adrien dať mne," vyhlásil 27-ročný priateľ Demi Moore. V poslednej epizóde relácie Punk'd sa Brody a jeho kamarát DJ Funkmaster Flex dali nachytať, keď im istý mladík autom zablokoval výjazd. Neskôr nabúral do ich auta a rozpútal veľkú bitku.