Billy Bob Thornton sa už nechce ženiť

2. aug 2005 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 2. augusta (SITA) - Päťkrát rozvedený americký herec Billy Bob Thornton vyhlásil, že by sa už nerád niekedy v budúcnosti ženil. Nechce vraj v tomto hollywoodskom športe predbehnúť herca Mickeyho Rooneyho. Ako povedal, už vďaka tomu, že svojou priateľkou Connie Anglandovou má dcéru, chce tento raz veci robiť poriadne. Preto sa Thornton, ktorý bol tri kontroverzné roky ženatý s Angelinou Jolie obáva, aby nemal viac manželiek ako osemkrát ženatý Mickey Rooney. "Pochybujem, že by som sa ešte niekedy oženil. Jednoducho preto, že nechcem vidieť to číslo v papieroch. Už to viac nespravím," povedal 49-ročný herec.