Joss Stone poprela správy o zásnubách

2. aug 2005 o 14:45 SITA

BRATISLAVA 2. augusta (SITA) - Britská soulová speváčka Joss Stone poprela všetky správy o tom, že by sa zasnúbila so svojím priateľom, producentom Beauom Dozierom. Rozruch spôsobil luxusný prsteň na jej ruke, o ktorom speváčka tvrdí, že symbolizuje iba sľub vernosti. Ako Joss vyhlásila, priateľ ju týmto darom doslova šokoval, pretože prsteň vykladaný purpurovými drahokamami, diamantmi a miniatúrnym motýľom, bol presne taký, aký by si vybrala aj sama. "Je to taká americká vec. Ja som dala sľub jemu a on mne. Nie je to milé?" povedala 18-ročná speváčka. "Purpurová je moja obľúbená farba a milujem motýle a kvety. A on to pochopil. Je to muž na svojom mieste. Úplne ma to vzalo," dodala.