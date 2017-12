Scarlett Johanssonová túži po režírovaní

2. aug 2005 o 16:25 SITA

BRATISLAVA 2. augusta (SITA) - Hviezda filmu Stratené v preklade Scarlett Johanssonová by tak veľmi chcela režírovať, že je rozhodnutá skončiť aj v reklame, len aby si svoj sen splnila. Herečka by sa veľmi rada postavila za kamery, no nechce, aby jej režijný debut skončil fiaskom. "Urobím aj reklamu, keď budem musieť, teda ak by to znamenalo jedinú možnosť ako režírovať," povedala pre stránku contactmusic.com. "Nerada by som však robila reklamu na tampóny alebo niečo podobne trápne," dodala.