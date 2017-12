Lou Reed? Veď to je predsa môj sused!

Pôvodne chcel byť rockovým hudobníkom, nakoniec sa stal svetoznámym grafickým dizajnérom. Láska k hudbe Stefanovi Sagmeisterovi však vydržala. Jeho obaly na albumy slávnych hudobníkov sú dôkazom toho, ako môže dizajn komunikovať s populárnou hudbou.

3. aug 2005 o 10:00 PETER BÁLIK

Plagát pre Lou Reeda Set The Twilight Reeling, 1996.



"Boli časy, keď som sa venoval sám sebe, a nie klientom, takže som uvažoval aj o rockerskej dráhe. Ale veľmi skoro som sa rozhodol pre dizajn, pretože som sa chcel vyjadrovať jazykom, ktorému rozumiem, ako učiť sa nový neznámy jazyk, o ktorom som nemal ani potuchy. Hudobne som na tom ako jednoročné dieťa," tvrdí rakúsky grafik.

Pre slávneho newyorského rockera Lou Reeda utvoril pozoruhodné obaly k jeho albumom Set The Twiling Reeling (1996) a Extacy (2000). "Milujem spolupracovať s Lou Reedom. Je to môj sused a priateľ. Od šestnástich rokov je to jeden z mojich veľkých hrdinov," hovorí grafik, ktorý navrhol aj knihu Reedových pesničkových textov Pass Thru Fire.

Zvlášť vydareným je booklet k albumu Set The Twiling Reeling s popísanou Reedovou tvárou. Tento krok Sagmeister zdôvodnil tým, že lyrika pesničkára bola extrémne osobná, a tak sa spolu so svojimi kolegami rozhodol pokresliť tvár jeho textami.

"Lou má dizajn rád a počas našej spolupráce mi dal neobmedzenú voľnosť," hovorí o niekdajšom členovi Velvet Underground a blízkom priateľovi pop-artového kráľa Andyho Warhola. "Vždy ma prekvapí, koľko nám dá slobody pri práci na jeho veciach. Keď sme robili na knihe jeho piesňových textov, kde sme museli náročným typografickým spôsobom znázorniť jeho životnú tvorbu, nechal to iba na nás," dodáva Sagmeister.

Jeho obaly pre rôznych slávnych hudobníkov sú malými umeleckými dielami s nápaditým a prepracovaným obsahom. Na album avantgardného rockera Davida Byrnea Feelings utvoril figúrku podľa vzoru Action Mana podobnú niekdajšiemu členovi postpunkových Talking Heads, ktorej tvár vyjadruje rôzne pocity.

Sagmeisterovou najznámejšou prácou je obal albumu Bridges To Babylon (1997) od The Rolling Stones. Mick Jagger ho poslal do londýnskeho múzea s bohatou babylonskou kolekciou, kde si z mnohých fotografií nakoniec vybral asýrskeho leva s briadkou. "Babylonský" album Stones navrhol ako časovú líniu, v ktorej je miesto na rímske koloseum, sci-fi 70. rokov, heraldiku zo 16. storočia, japonskú symboliku alebo futuristické skulptúry.

Aký je Mick Jagger ako klient? "Je veľkým profesionálom s manažérskymi schopnosťami. Každá z veľkých hviezd má výrazne odlišnú osobnosť. Napríklad Steven Tyler z Aerosmith je veľkým vtipkárom a chodí rád do barov. David Byrne je zas priateľský a sofistikovaný."

Sagmeister, ktorý spolupracoval napríklad aj s drsným hardcoreovými Pro-Pain, sa pýši tým, že robí dizajn iba pre svoje obľúbené kapely. "To platí aj pre veci z iných odvetví. Vždy sme sa snažili pracovať pre firmy, ktoré vyrábajú rôzne užitočné veci potrebné pre tento svet. Je predsa väčšia zábava a satisfakcia robiť niečo, čo má zmysel," dodáva.

V súčasnosti nepracuje na žiadnej novej hudobnej zákazke. Od navrhovania obalov CD sa rozhodol dať si pred niekoľkými mesiacmi pauzu, pretože sa mu nepáčia pomery v hudobnom šoubiznise. "Tento biznis je v súčasnosti plný odporných ľudí. Mám z nich tiesnivé pocity, nie je s nimi možné spolupracovať," dodáva umelec, ktorý sa v súčasnosti venuje radšej dizajnu pre vedu.

Na hudbu však úplne nezanevrel. Stačí, ak na dvere jeho newyorského bytu zaklope sused Lou Reed.