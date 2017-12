Jeden víkend, šesť festivalov

Ostrov na Hrone pri Žarnovici, areál najväčšieho kúpaliska v hlavnom meste, strelnica pri Trnave, amfiteátre v Banskej Bystrici a Terchovej alebo futbalový štadión v Poprade. Podľa toho, akú hudbu máte radi, na jednom z týchto šiestich miest môžete strávi

3. aug 2005 o 9:00

Uhrančivá maďarská speváčka Erzsi Kiss vystúpi na festivale Revište pri Žarnovici. FOTO - ARCHÍV



ť najbližší víkend s hudobnými festivalmi.

Revište: druhý pokus

Prvý návrat podujatia pod zrúcaninou hradu Revište pri Žarnovici po vlaňajšej pauze zmarili rozmary počasia, druhý pokus by už podľa organizátorov mohla ohroziť iba živelná pohroma. Posunutie termínu znamenalo stratu skupín Vidiek a Živé kvety, no na druhej strane sa v programe mohli ocitnúť koncerty Mariána Vargu a renomovanej maďarskej speváčky Erzsi Kiss. Tá privezie svoju päťčlennú skupinu hrajúcu "virtuálnu world music", v ktorej sa preplieta maďarský folklór s exotickou ľudovou hudbou, alternatívou a jazzovými improvizáciami. Ďalším lákavým menom Revišťa je energická etnoúderka Guločar z Brna, diváci sa môžu tešiť i na niekoľko domácich skupín ako Ska-Pra Šupina, Družina či čoraz známejší Vetroplach.

"Novinkou je nonstop reggae scéna, o ktorú sa postará český Master Kru, worldmusicovú diskotéku chystá dídžej Potkan. Chystáme aj videoprojekcie, kde uvedieme napríklad cestovateľské filmy Pavla Barabáša a okrem kúpania sa v rieke Hron si návštevníci budú môcť cez deň zajazdiť na koňoch," hovorí jeden z organizátorov festivalu Marián Pavúk.

BeeFree: oslava tanečnej hudby

Už siedmy ročník hudobnej akcie BeeFree zameranej na rôzne druhy tanečnej hudby, sa odohrá v sobotu v bratislavskom areáli Zlatých pieskov. Akcia, ktorá dáva priestor predovšetkým mladým dídžejom a producentom tanečnej hudby, sa bude niesť v duchu niekoľkých zmien. Všetci účinkujúci dostanú na prezentáciu väčší priestor a BeeFree by sa tak mal natiahnuť až do skorých nedeľných hodín. Na šiestich pódiách by sa malo predstaviť vyše osemdesiat zástupcov štýlov ako house, techno, trance a progressive, chill-out či drum'n'bass. Okrem začínajúcich hudobníkov sa predstavia aj osvedčené mená ako Monoid, Boss, Soundphreakers, Eyo, Kinet alebo Oswald. Vstup je už tradične zadarmo.

Leharo_FM: elektronická Trnava

Ďalším zo zástupcov rozrastajúcej sa rodiny elektronických tanečných festivalov je Leharo_FM open air fest, ktorý sa odohrá v sobotu v areáli strelnice na Štrkoch v Trnave. Organizátori sľubujú množstvo na rôzne štýly zameraných stageov, predstaviť by sa mali napríklad hip-hop, techno, drum'n'bass, house či nu-jazz. Predstaviť by sa mali britský kultový drumandbassový dídžej Optiv, hip-hoperi AMO, Názov Stavby či Prago Union (CZ), holandský house predvedie Daviraz, kanadské techno napríklad Miss Innocent. Pre návštevníkov bude pripravená aj čajovňa, vegeteriánska reštaurácia, arabský kútik s brušnými tanečnicami a sedením na zemi, piercing a hena, bmx a skate exhibície či graffiti.

Bystrica Fest: rockový maratón

Jedenásť rockových skupín sa v piatok od tretej hodiny popoludní až do neskorej noci vystrieda v banskobystrickom amfiteátri. Nový letný festival sa koná v čase osláv 750. výročia založenia metropoly stredného Slovenska a kapely ako napríklad Metalinda, Arzén, Grexabat alebo Hasiaci prístroj tu predstavia rockovú hudbu na niekoľko rôznych spôsobov. Za symbolické vstupné dvesto korún vás na záver čaká český Kabát, ktorý sa tento rok na Slovensku predstaví iba po druhýkrát, ale naposledy.

Jánošíkove dni: tradičná Terchová

Už 43. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni privíta v dňoch 4. až 7. augusta rázovitá slovenská obec Terchová. Na dvoch pódiách vystúpia rôzne folklórne súbory a mala by sa predstaviť aj kapela Družina. Okrem domácich zástupcov sa predstavia aj hostia z Lotyšska, Poľska, Rumunska a Českej republiky. Súčasťou tohto festivalu by mala byť aj prezentácia ľudových remesiel a umení, vozový sprievod, kolotoče, stánky a púťové atrakcie.

Terchová sľubuje výbornú náladu a množstvo zážitkov, ktoré sú úzko späté s tradičnou kultúrou.

Okey Leto: rádiové hity naživo

Popradský futbalový štadión sa premení na areál festivalu, ktorý pripravuje rádio Okey v spolupráci s Forzou. Už tradične sa tu predstavia viac i menej známi domáci interpreti, ktorých piesňam sa v uplynulom roku najlepšie darilo v éteri (napríklad No Name, Desmod, Gladiator, Zuzana Smatanová, Horkýže slíže či Mec Vrabec). Okrem nich sa na pódium chystajú aj dvaja finalisti SuperStar Robo Mikla a Tomáš Bezdeda, zahraničnú scénu budú tento rok zastupovať Česi (Buty, Chinaski) a najväčšími písmenami na plagátoch svieti nemecká technohviezda Scooter. (tp, her)

Ďalšie info: www.beefree.rave.sk , www.terchova.sk , www.reviste.sk, www.okey.sk, www.leharo.sk, www.bystricafest.sk