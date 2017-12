Britskí Keane nechcú byť kultovou kapelou

Bend And Break



When you, when you forget your name

When old faces all look the same

Meet me in the morning when you wake up

Meet me in the morning then you'll wake up

If only I don't bend and break

I'll meet you on the other side

I'll meet you in the light

If only I don't suffocate

I'll meet you in the morning when you wake

Lovesick bitter and hardened heart

Aching waiting for night waiting for life to start

Meet me in the morning when you wake up

Meet me in the morning then you'll wake up

If only I don't bend and break

I'll meet you on the other side

I'll meet you in the light

If only I don't suffocate

I'll meet you in the morning when you wake

If only I don't bend and break

I'll meet you on the other side

I'll meet you in the light

If only I don't suffocate

I'll meet you in the morning when you wake

I'll meet you on the other side

I'll meet you in the light

If only I don't suffocate

I'll meet you in the morning when you wake

Ohnutý a zlomený



Vtedy keď, keď zabudneš svoje meno

Keď staré tváre vyzerajú všetky rovnako

Stretni ma ráno, keď sa zobudíš

Stretni ma ráno, až potom sa zobudíš

Ak sa len neohnem a nezlomím

Stretnem ťa na druhej strane

Stretnem ťa v svetle

Ak sa predsa len nezadusím

Stretnem ťa ráno, keď sa zobudíš

Trpká choroba lásky a stvrdnutého srdca

S bolesťou čakám na noc, na to, kedy začne

život

Stretnime sa ráno, keď sa zobudíš

Stretnime sa ráno, až potom sa zobudíš

Ak sa len neohnem a nezlomím

Stretnem ťa na druhej strane

Stretnem ťa v svetle

Ak sa predsa len nezadusím

Stretnem ťa ráno, keď sa zobudíš

Ak sa len neohnem a nezlomím

Stretnem ťa na druhej strane

Stretnem ťa v svetle

Ak sa predsa len nezadusím

Stretnem ťa ráno, keď sa zobudíš

Stretnem ťa na druhej strane

Stretnem ťa v svetle

Ak sa predsa len nezadusím

Stretnem ťa ráno, keď sa zobudíš