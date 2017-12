Nemecká legenda Scooter

BRATISLAVA 3. augusta (SITA) - Nemeckú techno kapelu Scooter dnes tvoria traja členovia: spevák H.P. Baxxter a klávesáci Rick J. Jordan a Jay Frog. Už rok po ich založení roku 1993 obsadili popredné priečky ...

3. aug 2005 o 10:50 SITA

Hoci táto tanečno-tranceová skupina existovala pôvodne už začiatkom 80. rokov, samotní členovia o tejto prvej "kapitole" nehovoria. Predchodcom súčasnej zostavy bolo zoskupenie Celebrate the nun, ktorú založil frontman Baxxter a Ricko J. Jordan. Ich debutové single sa umiestnili v Top 5 americkej hitparády. V roku 1993, potom čo Baxxter začal pracovať v hamburskom Edel Music, spoznal tam súčasného manažéra a k dvojici sa pripojili ďalší dvaja hudobníci. Nová úspešná remixová kapela mala názov The Loop. Pod novým názvom Scooter obsadili ôsmu priečku nemeckej hitparády. No po prerábke obľúbeného hitu Hyper Hyper kapely Annihilating Rhythm došlo k prvej kríze. Techno scéna Scooter bojkotovala a postupne vyčlenila z hudobnej scény. Ale ambiciózni hudobníci si cestu k úspechu našli v diskotékových kluboch a tam sa začal ich vzostup. Ten potvrdila ich prvá platinová platňa. Hity Move Your Ass!, Friends, Endless Summer a Back In The UK ich vyniesli na vrcholy svetových rebríčkov, teraz dokonca aj vo Veľkej Británii. V roku 1995 vydali menej úspešný album ...and the beat goes on!, no reputáciu si vzápätí napravili hitom z 96. roku Im raving z albumu Wicked! Nasleduje jeden z najúspešnejších hitov Fire!, z ktorého sa predalo 250 000 kusov. K piesni Age of love (1997) z rovnomenného albumu bol natočený najdrahší klip v dejinách tecnohudby. Kapela sa vydala na úspešné halové turné Age of love- tour. Rok 1998 bol krízový, poznamenal ho odchod jedného z členov kapely pre nezhody s Baxxterom.

Výraznejší úspech sa opäť dostavil až v roku 1999 s klubovým albumom Back To The Heavyweight Jam, za ktorý úspešná trojica dostala zlatú platňu. Medzi ďalšie úspešné single sa radia Pose (2001) a Ramp (2001). V roku 2002 bola kapela poznačená odchodom ďalšieho člena. Spevák H.P.Baxxter bol jediný frontman kapely a tejto pozície sa nemienil vzdať. Klávesáka Axela Coona, ktorému sa to nepáčilo, teda nahradil Jay Frog. Prvé miesto v nemeckej hitparáde im vybojoval singel Nessaja (2002). V roku 2004 sa zúčastnili súťaže Eurovision Song Contest 2004 v Istanbule, kde sa umiestnili na druhom mieste. V tom istom roku dostali po druhýkrát cenu ECHO v kategórii Dance Act National. Pri príležitosti 10. výročia založenia kapely mali turné "We Like It Loud" - Tour v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. V júni 2004 založili download - shop s vlastnými singlami a albumami. Skupina vo svojej doterajšej kariére vydala 12 albumov, vyše 30 singlov a predala viac ako 12 miliónov kusov hudobných nosičov.