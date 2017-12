Ropucha chce dať priestor menej známym kapelám

3. aug 2005 o 14:20 SITA

BRATISLAVA 3. augusta (SITA) - Open air festival Ropucha, ktorý štartuje v piatok neďaleko Púchova, chce dať priestor najmä menej známym kapelám. Ako sa organizátori vyjadrili na festivalovej stránke, chcú dať šancu množstvu dobrých regionálnych skupín. Tiež sa do budúcnosti plánujú vyhnúť interpretom, ktorí sa "sťahujú z jedného letného festivalu na druhý". Tento rok môžu vidieť návštevníci počas dvoch dní takmer 40 hudobníkov. Hrať sa bude na troch pódiách. Na hlavnej scéne bude koncertovať Katka Korček a jej projekt Lady Kazoo, skupina Malevil, Cliché a Karpatské chrbáty. Vystúpia aj formácie ako Cool Fisch, Načo názov, D.O.R.A., Forma alebo Face of agony. Spoza rieky Moravy pricestujú kapely Post it a Hraczki. Z Maďarska dorazí Heaven street seven a z Nemecka Stoneman. Nemecko bude mať zastúpenie aj na dvoch menších pódiách, ktoré budú patriť tanečnej hudbe. Predstaví sa napríklad dídžej Thomas Nordmann a Da MudziCal. Mixovať bude aj Švajčiar Simon Gehriger a český dídžej Martini. So svojimi setmi sa predvedú aj menej známi slovenskí dídžeji, ako napríklad Jello, Kerut, Def, Candyflip, Morten alebo Jolayah.