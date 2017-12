Renée Zellwegerová poprela manželské problémy

3. aug 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 3. augusta (SITA) - Americká herečka Renée Zellwegerová poprela špekulácie o tom, že by jej manželstvo s country spevákom Kennym Chesneym malo problémy. Podľa britského denníka Daily Mail pár od svojej svadby spolu strávil minimum času. Herečka sa za speváka vydala iba po štvormesačnej známosti. "Realita manželského života ich oboch dosť zaskočila. Renée nevie, ako by do každej súčasti svojho života Kennyho zapojila. Nikdy pred svadbou nevidela, že by stratil nervy. Teraz jej hovorí, čo má robiť, ako sa má obliekať a s kým sa má stretávať. Nemá rád, keď sa stretáva so starými priateľmi," povedal blízky priateľ pre denník. Herečkina hovorkyňa Nanci Ryderová poprala tieto správy a tvrdí, že všetko je v najlepšom poriadku.