Prvý singel z Mekyho pripravovaného albumu už v rádiách

3. aug 2005 o 13:49 SITA

BRATISLAVA 3. augusta (SITA) - Prvý singel z pripravovaného albumu Mekyho Žbirku sa už objavil v slovenských rádiách. Pieseň dostala názov Niečo vymyslím. Hudbu má na svedomí samotný Žbirka. Text k skladbe napísal známy textár a básnik Ján Štrasser, s ktorým už spevák spolupracoval napríklad na piesni Prvá. Singel prišiel do rádií v dobe, keď Meky relaxuje na gréckom ostrove Rhodos.

Nový Žbirkov album by mal prísť do obchodov už v októbri. V platni majú prsty viacerí hudobníci, ktorí spolupracovali aj na Mekyho predošlom Modrom albume. Ide napríklad o producentov a hudobníkov Honzu Horáčka, Aleša Zenkla a Davida Kollera. Žbirka nahráva album v štúdiách SONO neďaleko Prahy, kde sa zhodou okolností stretol so synom Johna Lennona Julianom, ktorý tam pomáhal svojmu priateľovi a spevákovi Gregorymu Darlingovi s jeho platňou.