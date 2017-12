Jagger chcel spoluhráčov vyhodiť zo svojho domu

3. aug 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 3. augusta (SITA) - Britský rocker Sir Mick Jagger vážne uvažoval o tom, že vyhodí spoluhráčov zo skupiny Rolling Stones zo svojho domu pri nahrávaní ich posledného albumu, až kým mu gitarista Keith Richards nepripomenul staré časy. Jagger pozval všetkých členov do svojej vily vo Francúzsku, aby nahrali album The Bigger Bang. No čoskoro mu už rockeri začali vadiť, pretože potreboval svoje súkromie. Gitarista Keith Richards mu však pripomenul, ako v roku 1972 nahrávali album u neho v doma. "V istom okamihu som si bol istý, že nás Mick vyhodí von. Povedal som mu, že album Exile On Main St. sa nahrával u mňa a teraz je rad na ňom," povedal Richards.