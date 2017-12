Moderátormi VyVolených Michal Hudák, Karin Haydu, Didiana a Sajfa

3. aug 2005 o 17:13 SITA

BRATISLAVA 3. augusta (SITA) - JOJ-ka už prezradila štvoricu moderátorov, ktorí budú mať na starosti reality šou VyVolení. Priamymi prenosmi bude sprevádzať ostrieľaný moderátor Michal Hudák a herečka a tvár z teleshopingu Karin Haydu. V šteklivejšom večernom vysielaní uvidia diváci moderátorov Fun rádia Dagmar Dianovú alias Didianu a Mateja Cifru alias Sajfu. „Kamerové skúšky ukázali, že moderátori, ktorých sa nám podarilo získať pre projekt VyVolení, patria medzi to najlepšie, čo mediálny trh ponúka. Už teraz je však zrejmé aj to, že vytvoria skvelý tím,“ komentoval riaditeľ JOJ-ky Milan Kňažko. Didiana prezradila, že je pre ňu moderovanie VyVolených veľkou výzvou. „Reality šou predstavuje veľmi náročný formát a my všetci si to uvedomujeme. Je to však obrovská výzva a verím, že diváci sa majú na čo tešiť,“ povedala za moderátorskú štvoricu Didiana. Spokojnosť vyjadril aj Hudák. Ubezpečil však divákov, aby sa neobávali, že tvorcovia reality šou zájdu pri záberoch z luxusnej vily príliš ďaleko. „Niektorí ľudia sa možno trochu obávajú, ako ďaleko až program zájde. Chcel by som ich však uistiť, že aj skutočná reality show sa dá spracovať tak, aby nikoho neurážala,“ domnieva sa Hudák.

Agentúru SITA informovala PR manažérka pre projekt VyVolení Tatiana Diovčošová.