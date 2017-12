Svetoznámy fotograf Steve Gullick v Trenčíne

TRENČÍN - Výstavu diel svetoznámeho fotografa hudobníkov Steva Gullicka otvorili v Katovom dome v Trenčíne. Vystavených je 64 fotografií s hudobnými hviezdami ako The Prodigy, Nick Cave alebo dnes už kultová Nirvana. Výstava potrvá do 16. augusta.

Gullick sa preslávil ako dvorný fotograf The Prodigy, Slovákom sa predstavil na trenčianskom festivale Pohoda, a to až dvakrát - výstavou fotografií hudobných hviezd a vystúpením jeho skupiny ...bender. "Fotografovanie neberiem ako prácu, je to stále moje hobby. Vždy som sa usiloval fotografovať hudobníkov, ktorých mám rád," hovorí človek, ktorý objektívom sledoval kariéru Nicka Cavea, U2, Radiohead, Jeffa Buckleyho, Becka alebo Neila Younga.

Gullick začal s fotografovaním hudobníkov koncom osemdesiatych rokov minulého storočia pre rôzne londýnske undergroundové časopisy. Za krátky čas sa vyšplhal medzi prominentných fotografov a na snímkach zachytil všetko podstatné, čo sa odohralo na scéne súčasnej rockovej hudby.

Zrekonštruovaný Katov dom je najnovším výstavným priestorom v Trenčíne, nachádza sa na Matúšovej ulici v podhradí. Pôvodne renesančná budova zo 16. storočia slúžila mestskému katovi. (sita)