Oliver Stone si pozval nové hviezdy

4. aug 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA/AP) - Americký režisér Oliver Stone povolal do svojho najnovšieho projektu nové hviezdy, medzi iným Michaela Penu, Maggie Gyllenhaalovú a Mariu Bellovú. Film bude o teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum 11. septembra 2001 v New Yorku. V hlavnej ulohe sa predstaví Nicolas Cage, stvárni tu jedného z dvoch policajtov z okrsku Port Autority, ktorí zostanú uväznení pri páde dvojičiek. Cage stvárni seržanta Johna McLoughlina a Bellová jeho ženu Donnu. Pena si zahrá policajta Williama J. Jimena a Gyllenhaalová jeho manželku Allison. Oznámila to filmová spoločnosť Paramount Pictures. Podľa oficiálnych správ sa policajti McLoughlin a Jimeno zachránili pred smrťou ako poslední dvaja ľudia. "Bol som očarený, keď som stretol Willa. Policajné motto - ochraňovať a slúžiť preňho skutočne veľa znamená," povedal Michael Pena. "Vždy chcel byť policajtom. Jedna vec je to vidieť napísané v scenári a druhá vidieť tohto človeka naživo." Film, ktorý zatiaľ nemá názov, by sa mal do kín dostať na budúci rok.