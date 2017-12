Priaznivcov rocku potešia festivaly v B. Bystrici a Detve

4. aug 2005 o 14:45 TASR

Banská Bystrica/Detva 4. augusta (TASR) - Jedenásť kapiel sa predstaví v piatok 5. augusta na prvom rockovom maratóne, ktorý odštartujú v banskobystrickom amfiteátri popoludní o tretej hodine. Jeho premiéra v čase osláv 750. výročia založenia mesta Banská Bystrica by mala prispieť k zvýšeniu počtu domácich i zahraničných návštevníkov.

"Prehliadka ponúkne spektrum od melodického cez punk až po hard rock. Okrem domácich kapiel je veľkým headlinerom česká skupina Kabát, ktorá mala tento rok v pláne vystúpiť iba dvakrát na Slovensku, a to na Topvar Rock Feste a Bystrica Feste. Myslím, že fanúšikovia Kabátu nám dostatočne jasne predviedli na Topvar Rock Feste, ako sa dokážu baviť. Dúfame, že sa to zopakuje i v Banskej Bystrici," povedala pre TASR Alexandra Drobná z piešťanskej agentúry Duna. Doplnila, že v rámci Bystrica Festu uvidia vyznávači rocku okrem najpopulárnejšej českej kapely Kabát skupiny Metalinda, Arzén, Smola a hrušky, Palo Chodelka and Liquid Bogie Roll, Cliché, Družina, Digitus in Recto, Grexabar, Hasiaci prístroj a Maria Chuana za symbolické vstupné 200 korún.

"Na Slovensku v úzadí pôsobí nespočetné množstvo mladých hudobných skupín, ktoré sa venujú rocku, punku a ďalším hudobným žánrom. Chceme podporiť tie kolektívy, ktoré majú v repertoári vlastnú tvorbu, poskytnúť takýmto tvorcom a hudobníkom štartovaciu čiaru na zviditeľnenie sa a priniesť slovenskému fanúšikovi tohto žánru čo najpestrejší výber," zdôrazňujú organizátori II. ročníka celoslovenského festivalu vlastnej tvorby hudobných skupín Detva Fest, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. augusta od 10. do 23. hodiny v tamojšom prírodnom amfiteátri.

Detva Fest ponúka sebarealizáciu a konfrontáciu tvorby mladých nádejných slovenských textárov, skladateľov, hudobníkov a samotných zoskupení. Svoje umenie predvedie 10 amatérskych hudobných skupín z celého Slovenska. Pozvanie prijali i finalisti SuperStar Tomáš Bezdeda, Martina Šindlerorá a Miro Jaroš, Kúsky akrobatického rock and rollu predvedú Crazy - Rock a príležitosť uviesť sa si nenechá ujsť ani absolútny víťaz Kakaostar Mirko Ľalík či finalista jojkárskeho Miliónového tanca Štefan Chlebo z Detvy. Diváci anketovými lístkami s odborný hodnotiteľom určia najlepší text piesní, najlepšie hudobné spracovanie a najlepšiu hudobnú skupinu. Víťazi sa predstavia na III. ročníku Detva Fest 2006.