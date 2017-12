Johnny Mečoch Perfekto si splnil sen

4. aug 2005 o 17:15 TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) - Miliónový tanečník Johnny Perfekto "alias" Ján Mečoch si splnil dávny sen. Do hudby a slov preniesol svoj život v podobe premiérového singlu Ukážte mi, ktorý v stredu 3. augusta prvýkrát zaznel slovenským éterom na vlnách Rádia_FM.

"Hudba je môj život, na ňu tancujem, s ňou žijem. Je snom každého tanečníka urobiť si vlastnú skladbu a ja som si tento sen splnil. Už dlho som nosil v hlave túto myšlienku a teraz to proste vyšlo," hovorí Johnny o svojom speváckom krste. Na margo textu skladby, ktorý sa na nič nehrá a veci pomenúva pravým menom dodáva: "Texty píšem už dlho len tak pre seba. Dávam do nich myšlienky, nálady. Nehrám sa na žiadneho kráľa rapu. Mám úctu ku všetkým raperom. Ja rapujem tak ako to cítim. Text Ukážte mi je o Johnnym Perfektovi. To čo som zažil, zažívam a možno aj zažijem. Johnnyho hip-hop nič nerieši, robím si svoju party, chápeš?" I preto svoj vstup na hudobnú scénu berie s nadhľadom: "Musím sa hlavne poďakovať ľuďom z hip-hopovej scény, ďalej určite Mariánovi Čekovskému či Šanimu Sásimu, bez nich by to proste nešlo. Ako som už povedal splnil som si sen. Ak bude mať úspech, vďaka za to, ak nie, nič sa nedeje. Tanec bol aj ostáva mojou prioritou."