Tradične netradičná Terchová

"Terchová a Jánošíkov kraj sú miestom, kde sa v harmónii prepája prírodná scenéria s ľudovou tradíciou.

5. aug 2005 o 9:30 TOMÁŠ PROKOPČÁK

FOTO - ARCHÍV



To sú základné súradnice, od ktorých sa odvíja úsilie organizátorov," hovorí o zaujímavom medzinárodnom folklórnom festivale Jánošikove dni, ktorý sa začal už včera, šéfdramaturg Peter Cabadaj.

Od roku 1991 sa festival vyprofiloval ako medzinárodné stretnutie hudobníkov, tanečných súborov, a predovšetkým priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry. "Za ten čas sa v Terchovej predstavili tisícky účinkujúcich z takmer tridsiatich krajín sveta," dodáva Peter Cabadaj. "Snažíme sa ale prepojiť dominantné folklórne programy aj s inými hudobnými žánrami a profil celého podujatia umocňujú rôzne sprievodné akcie ako drevorezy, ľudové remeslá či výtvarné umenie."

Festival Jánošíkove dni sa však od podobných podujatí líši. O tom svedčí aj obrovská divácka obľúbenosť tejto akcie. Minulý ročník navštívilo až 75-tisíc spokojných fanúšikov ľudovej tradície. "Snažíme sa dramaturgiou nekopírovať tradičné scenáre iných folklórnych podujatí. Máme ambíciu zaujať a osloviť čo najširšie divácke spektrum."

Aktuálny ročník, ktorý potrvá až do nedele, privíta približne 900 účinkujúcich z piatich krajín. Predstavia sa zahraniční hostia z Lotyšska, Poľska, Rumunska a Českej republiky. "Máme dobre zmapovanú európsku folklórnu scénu a vyberáme si také telesá, ktoré sa nám hodia do koncepcie ročníka. Treba zdôrazniť, že vždy ide o kvalitné zahraničné súbory, ktoré sa presadili na rôznych prestížnych festivaloch," vysvetľuje Cabadaj. "Diváci z domova i zo zahraničia to oceňujú tým, v akom množstve sa na Jánošíkových dňoch zúčastňujú."

Terchová je napokon známa tým, že ako vyhľadávané centrum turistického ruchu býva cieľovou destináciou množstva zahraničných návštevníkov. "Pevne verím, že 43. ročník potvrdí platnosť uvedených slov," dúfa Peter Cabadaj.

Navyše, organizátori pripravili pre návštevníkov nielen množstvo kvalitnej hudby, ale aj rôzne atrakcie ako konský vozový sprievod, sobotňajší ohňostroj či vláčik premávajúci po celej Terchovej. Ukážková symbióza obce Terchová a tohto festivalu, ktorá sa v počas mnohých rokov vytvorila, sľubuje zaujímavý kultúrny zážitok.